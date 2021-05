Quando si cerca di organizzare le vacanze tutti sognano mare e relax. Eppure anche la montagna e i suoi piccoli borghi hanno un fascino non di poco conto.

Tra queste piccole località ne troviamo una che sorge nel nord Italia, precisamente in provincia di Cuneo. Si tratta di Vernante, una piccola cittadina incastonata tra montagne e natura.

La celebrità di questo posto è legata ai murales che decorano tutte le case e le strade. In questo borgo rivive, quotidianamente, la storia resa famosa da Carlo Lorenzini, in arte Collodi.

Sembra una favola questo splendido borgo italiano incastonato tra le montagne che stupirà tutti tra case dipinte e magia

I più scaltri avranno capito a cosa ci si riferisce, si tratta della storia di un famosissimo burattino di legno: Pinocchio.

Ma andando a ritroso si cercherà di capire perché proprio nel borgo di Vernante si è deciso di rendere onore a questa storia.

Il tutto va ricondotto alla figura di Attilio Mussino, celebre illustratore che all’inizio del Novecento si occupò delle illustrazioni della prima edizione del romanzo.

Proprio Mussino trascorse a Vernante gli ultimi anni della sua vita.

Per rendere omaggio al famoso illustratore, allora, si decise di far rivivere la storia di Pinocchio utilizzando i muri del paese come pagine.

Le scene che appaiono su tutte le pareti sono proprio le illustrazioni della prima edizione del romanzo disegnata da Mussino.

I circa 50 murales tra muri e finestre sapranno, così, condurre i turisti tra le avventure dei protagonisti del romanzo. Ci si ritroverà davanti Geppetto, la Fata Turchina, il Gatto e la Volpe, Pinocchio e, addirittura, la balena.

All’ingresso del borgo, poi, troveremo anche un grande monumento dedicato proprio al famoso burattino di legno.

E, come se non bastasse, per gli appassionati di questo romanzo è disponibile anche un museo cittadino dedicato a Mussino.

In conclusione, quindi, si tratta davvero di un posto magico ottimo per passare un po’ di tempo in allegria con tutta la famiglia. Sembra proprio una favola questo splendido borgo italiano incastonato tra le montagne che stupirà tutti tra case dipinte e magia.

