Se esistesse un catalogo universale delle ricette più buone del Mondo, questo rotolo ne farebbe sicuramente parte.

Si tratta di una ricetta ottima sia per colazione che per merenda, o come fine pasto davvero squisito.

Farà impazzire tutti, grandi e piccini. Questo dolce unisce la morbidezza della panna alla freschezza delle fragole, il tutto su un letto di soffice cioccolato. Irresistibile, davvero da provare.

Prepariamo insieme l’irresistibile rotolo di pan di spagna morbido con cioccolato, panna e fragole da preparare in soli 15 minuti, una bontà da 10 e lode.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 50 grammi di farina 00;

b) 250 grammi di fragole;

c) 200 grammi di cioccolato (fondente o al latte, a piacere);

d) cinque uova;

e) 300 ml di panna da montare ;

f) 150 grammi di zucchero.

Procedimento

Per prima cosa dovremo munirci di due ciotole. Ci serviranno per aprire le uova e separare gli albumi dai tuorli.

Iniziamo unendo lo zucchero ai tuorli. Mischiamo il tutto aiutandoci con una frusta elettrica.

Nel frattempo prendiamo l’altro contenitore e, con la stessa frusta elettrica, montiamo gli albumi a neve.

Da parte sciogliamo a bagnomaria il cioccolato. Non sciogliamolo tutto. Teniamone un po’ da parte, ci servirà per decorare il dolce a fine preparazione. In un pentolino, quindi, sciogliamo il cioccolato aggiungendo 30 ml di acqua. Mescoliamo con una spatolina, fino a quando il cioccolato sarà completamente fuso.

A questo punto, uniamo il cioccolato ai tuorli, e misceliamo il tutto. Iniziamo, quindi, ad aggiungere un po’ per volta la farina. Continuiamo a mescolare. Quindi uniamo gli albumi a neve, con delicatezza, sempre mescolando.

Precedentemente avremo già acceso il forno a 180°. Prendiamo una teglia e foderiamola con carta forno. Qui stenderemo l’impasto, livellandolo in modo da creare uno strato abbastanza sottile. Inforniamo a 180° per un quarto d’ora.

Al termine dei 15 minuti, estraiamo dal forno la nostra base di cioccolato. Sopra ci stenderemo un foglio di carta da forno, inumidito precedentemente e strizzato. Lasciamo riposare.

Intanto tagliamo le fragole in pezzi abbastanza piccoli. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero e mescoliamo.

Ora montiamo la panna liquida. Prendiamo quindi lo strato di pan di spagna al cioccolato, su cui stenderemo uno strato di panna montata. Teniamone un po’ da parte, poiché ci servirà successivamente per decorare il dolce. Distribuiamo le fragole sulla panna.

A questo punto, possiamo iniziare a creare il nostro rotolo. Con molta delicatezza, stacchiamo il pan di spagna dalla carta forno, quindi arrotoliamolo su ste stesso, creando un vero e proprio rotolo.

Quando il rotolo sarà formato del tutto, spalmeremo sulla sua superficie la panna rimasta, distribuiremo qualche fragola e le scaglie di cioccolato.

Come tocco finale, possiamo aggiungere qualche foglia di menta. Il nostro dolce risulterà ancora più fresco ed invitante.

Lasciamo in frigo per due ore, dopodiché sarà pronto per essere gustato.

Ed ecco pronto l’irresistibile rotolo di pan di spagna morbido con cioccolato, panna e fragole da preparare in soli 15 minuti: una bontà da 10 e lode.

Approfondimento

