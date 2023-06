Sembra un paesaggio extraterrestre, invece è uno dei laghi più suggestivi d’Italia, perfetto per foto insolite da pubblicare su Instagram

Ogni domenica gli italiani, in attesa delle ferie, si spostano in giro per l’Italia alla scoperta di luoghi suggestivi. E, il nostro Paese, da questo punto di vista, è ricco di spunti, siti, luoghi bellissimi che sembrano appartenere a epoche o Mondi diversi. Come questo incredibile lago, dove scatterete foto da Marte.

Avete già organizzato la vostra gita per la prossima domenica, in attesa delle tanto sospirate ferie? Basta la voglia di spostarsi perché c’è l’imbarazzo della scelta, visto quello che offre il nostro inimitabile Paese. A volte, basta veramente una giornata per ricaricare le pile in uno dei tanti posti suggestivi che l’Italia offre, pronti a ricominciare una nuova giornata di lavoro. Dal Nord al Sud, a volte bastano veramente pochi chilometri per ritrovarsi quasi in un’epoca diversa. O, magari, andare in posti romantici, come il borgo, nel Piemonte, dove è facile incontrare dei Vip. Insomma, per vincere la noia della routine quotidiana, le occasioni non mancano di certo.

Anche le scolaresche vanno in gita in questo luogo perché è davvero insolito

Sembra un paesaggio extraterrestre, invece è uno dei laghi più insoliti del nostro Paese la gita che vi proponiamo per questa domenica. Dove potrete scattare tante foto curiose così da abbellire il vostro profilo su Facebook o Instagram. Un po’ come quelle nel castello medievale vicino a Milano dove si possono fare dei selfie addirittura con i fantasmi.

Tornando al nostro paesaggio che sembra preso da Marte, dobbiamo recarci in Puglia. Nel cuore del Salento e, quindi, per chi va in vacanza in questi luoghi incantati, si ricordi di andare a fare una visita a questo posto particolare. Nello specifico, bisogna andare a Sud di Otranto. Dista, infatti, circa 1,5 km dal centro.

Sembra un paesaggio extraterrestre, invece è uno dei laghi da cartolina che rendono bellissimo il nostro Paese

Qui, infatti, si trova il “Lago Rosso” o Lago di Bauxite, una vera meraviglia agli occhi del visitatore. Si tratta di una cava completamente abbandonata, un ex giacimento minerario, caratterizzata dal colore rosso cupo della bauxite.

Qui in mezzo, si è formato, grazie a delle infiltrazioni di acqua di una falda, questo lago dal colore delle acque verde smeraldo. Il che crea un abbinamento di colori pazzesco. Un giacimento scoperto nel 1940 e poi sfruttato fino al 1976. Da ammirare anche la flora che si è ripopolata rendendo ancora più bello il tutto.