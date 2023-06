Una gita fuori porta in questo borgo romantico del Piemonte, che sembra un quadro dipinto, dove è facile incontrare dei Vip

Il caldo ormai si fa sentire ed è arrivato il momento, per tanti, di fare una gita fuori porta, magari non troppo distante da casa. L’Italia, del resto, offre varie attrattive tutte molto suggestive. A partire da questa località, che ha ospitato anche matrimoni di Vip e spesso è visitato da celebrità. Con un panorama che ti lascerà senza fiato

Per qualcuno, la data delle vacanze è ancora di là a venire. Siamo ad inizio giugno e chi partirà, ad esempio, ad agosto, dovrà convivere ancora parecchio, in città, con il caldo che sta aumentando. Per questo motivo, una gita fuori porta, magari alla domenica, è un momento che tanti si ritagliano per avere qualche scampolo, in anticipo, di vacanza.

Del resto, l’Italia è talmente bella che diventa difficile non trovare qualcosa che possa fare al caso nostro. E senza fare troppi chilometri da casa. Ad esempio, c’è chi ama i castelli e come perdersi quello dove anche Wonder Woman ha fatto visita? Senza dimenticare la buona tavola.

Non solo visitare posti incantati, ma anche scoprire piatti locali è sempre bello

Tanti, infatti, uniscono l’utile al dilettevole. L’utile di una uscita culturale, al dilettevole di mangiare piatti locali. Che è una forma di cultura, tanto da essere definita questo modo di andare in giro come viaggi del gusto. Meglio dove si mangia bene e si spende poco.

Una gita fuori porta in questo borgo romantico del Piemonte potrebbe essere la soluzione giusta per una domenica diversa. Anche perché ha un paesaggio che sembra realmente un quadro dipinto. La meta della nostra gita è Orta San Giulio, in provincia di Novara, situata proprio sul Lago D’Orta. Borgo che anche i Vip vanno a visitare, essendo davvero molto bello.

Orta San Giulio fa parte dei borghi più belli d’Italia, bandiera arancione del Touring

Il borgo si trova di fronte all’Isola di San Giulio. Che è l’unica di tutto il lago, posta a 400 metri dalla riva. Numerosi sono i traghetti che la raggiungono. Un vero quadro da ammirare. Dove poter visitare la Basilica di San Giulio, con le spoglie del santo.

C’è anche l’abbazia benedettina, con il famoso “pane di San Giulio”, preparato dalle monache di clausura, che è un must e va assolutamente assaggiato. L’isola fa sempre parte del comune di Orta San Giulio, comune che è consigliabile visitare a piedi. Del resto, la macchina va lasciata fuori dal centro storico, famoso per i suoi vicoli stretti e per i ciottoli.

Il centro del paese è la rinascimentale Piazza Motta, dove bere un caffè all’aperto o un aperitivo. Magari, vedendo un Vip, visto che qui vengono anche a sposarsi. Da ammirare anche Villa Bossi e la Parrocchia di Santa Maria Assunta.

Non mancano i ristoranti che offrono piatti del territorio, dove la carne ha un ruolo importante, così come il pesce di lago. E se voleste una cucina stellata, c’è il ristorante di Cannavacciuolo a Villa Crespi, a pochi metri dalla riva del lago.