Diciamo addio a Treat Williams protagonista di Hair che ha lavorato con Sergio Leone e Steven Spielberg

Aveva 71 anni ed era appassionato di moto e un incidente lo ha portato via dopo che un’auto gli ha tagliato la strada. A dare l’annuncio il suo agente in una comunicazione rilasciata direttamente alla rivista People.

Uomo meraviglioso, attore di grande talento, amato da molti registi importanti che lo hanno spesso inserito nei loro cast. Treat Williams era il viso bello e spavaldo di George Berger in Hair, il dramma musicale del 1979 diretto da Milos Forman e presentato al 32º Festival di Cannes. Hair era stato portato nei teatri americani nel 1967, molti registi importanti come George Lucas non ebbero il coraggio di effettuare la trasposizione al cinema. Forman, famoso per Qualcuno volò sul nido del cuculo, tentò l’esperimento ottenendo grande successo. Nel film, a morire nel finale non sarà il personaggio di Claude, come nella versione teatrale, ma proprio il personaggio di George interpretato da Williams. Questo per venire incontro alle necessità del copione cinematografico.

Williams ho partecipato a più di 70 film tra cui C’era una volta in America nel 1984 diretto da Sergio Leone e 1941: Allarme a Hollywood diretto da Steven Spielberg.

Dimostrazioni di affetto

Diciamo addio a Treat Williams vittima di un incidente mentre guidava la moto Sulla Vermont-Route 30 nei pressi di Dorset. Durante le interviste, i vari colleghi hanno ricordato come nei set più stressanti, come quello italiano di Sergio Leone, Williams era in grado di fare far star bene il cast con il suo buonumore. Il suo senso dell’umorismo aiutava tutti nelle situazioni di tensione. Tante sono state le testimonianze che hanno dimostrato lo spessore dell’attore oltre che il suo talento incontestabile.

Protagonista di Everwood con Chris Pratt, Williams ha lasciato un bel ricordo nella troupe e nel cast. Tutti hanno dichiarato l’infinita tristezza che l’episodio ha portato nel mondo cinematografico e in quello delle produzioni televisive. Lo stesso Pratt ha dichiarato l’enorme vuoto che lascerà Williams, uomo eccezionale, attore preparato, marito padre e amico meraviglioso.

Diciamo addio a Treat Williams e il suo meraviglioso talento

Negli ultimi anni Treat Williams è stato protagonista della serie TV Chicago Fire, produzione NBC a cura di Dik Wolf. Nella serie, Williams interpreta il ruolo di un ex vigile del fuoco, padre di Kelly Severade, protagonista della serie e interpretato dall’attore di Lancaster Taylor Jacks Kinney. La serie TV che parla della caserma 51 dei vigili del fuoco di Chicago è una delle produzioni che ha ottenuto maggior successo negli ultimi anni sia di critica che di pubblico. Infatti è arrivata alla 11ª stagione tutt’ora in corso.

Taylor Kinney ha dichiarato che le sue preghiere in questo momento sono tutte per la famiglia di Treat. Nella serie TV interpretava suo padre e Kinney ha dichiarato che Williams era effettivamente una figura paterna per tutti quanti sul set. Di lui continuerà ad apprezzare le chiacchierate e l’incredibile capacità di illuminare la stanza in cui entrava. Un personaggio insomma che sarà impossibile non rimpiangere.