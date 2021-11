Ogni giorno riceviamo tantissimi SMS o email truffa, e molte volte alcune comunicazioni vere le cestiniamo pensando siano false. E infatti, questo che sta arrivando a tanti di noi sembra un messaggio truffa invece è vero e queste persone dovranno cambiare la SIM del telefono veramente.

Difendersi dai messaggi falsi, oppure dalle email che cercano di rubarci dati, ormai è praticamente impossibile. E quindi quello che tendenzialmente si fa è cestinare l’email o SMS senza nemmeno leggere il contenuto. Ecco che i clienti di questo operatore telefonico, però, dovranno fare attenzione perché la comunicazione è reale. Non c’è nessuna truffa in atto, anzi cerchiamo di seguire alla regola quello che è necessario fare per non rimanere senza telefono.

Sembra un messaggio truffa invece è vero e queste persone dovranno cambiare la SIM del telefono

Cerchiamo subito di capire quindi cosa significa. Come possiamo avere una SIM nuova. Chi deve cambiarla e soprattutto il motivo.

Stiamo parlando della TIM, operatore telefonico tra i più famosi in Italia. Questa azienda ha deciso che da aprile 2022 vi sarà una progressiva dismissione della rete 3G, per favorire le più recenti e performanti reti 4G e 5G. Questo per dare ai propri clienti servizi di qualità sempre più elevata. Chiudere la rete 3G, per TIM, significherà concentrare i fondi su tecnologie più efficienti e più valide.

Coloro che riceveranno un SMS, con maggiori informazioni, sono quelle persone che hanno un prodotto con la tecnologia 3G, oppure uno smartphone 4G ma che fa riferimento alle prime generazioni e che non supporta il servizio “Voce su rete 4G”, e anche una SIM con capacità al di sotto dei 128k.

L’SMS che arriva ai vari clienti li invita a recarsi nei negozi dell’azienda per effettuare il cambio. Il numero di telefono non cambierà, ma sarà sempre lo stesso. Per effettuare il cambio sarà necessario pagare una cifra pari a 15 euro, che però nelle 24 ore successive al cambio verrà rimborsata sul credito telefonico. In ogni modo i dispositivi che hanno una tecnologia 3G potranno comunque fare chiamate e inviare SMS, usando però la rete 2G, ma potrebbero intercorrere in rallentamenti della navigazione Internet.

La cosa migliore da fare quindi è recarsi nei negozi TIM e cambiare la propria SIM. Se abbiamo dati salvati su questa, accertiamoci di copiarli sullo smartphone per evitare di perderli.

