Chi l’ha detto che non è possibile preparare un succulento arrosto in soli 30 minuti? Siamo abituati a pensare che alcune preparazioni richiedano più tempo di quello che abbiamo a disposizione. In realtà con la ricetta giusta possiamo cucinare piatti incredibili in pochissimo tempo. Non solo utilizzando il forno, ma anche preparando i nostri piatti sui fornelli. Abbiamo già visto infatti che è possibile anche preparare una gustosa torta in padella, perché non un arrosto?

Chi non cucina così l’arrosto non sa che si perde una golosità da leccarsi i baffi

La ricetta di oggi prevede circa 6 porzioni, ma se non utilizziamo tutto l’arrosto possiamo tranquillamente riscaldarlo. Con solo un po’ d’acqua sarà gustoso come appena cotto.

Ingredienti per l’arrosto:

1,3 kg di vitello già legato;

500 gr di funghi misti;

80 gr di pancetta a cubetti;

300 ml di vino bianco;

200 gr di gherigli di noci;

1 cipolla grande;

1 rametto di rosmarino;

2 spicchi d’aglio;

250 ml di panna fresca;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Facciamo legare il nostro pezzo di arrosto già dal macellaio o procuriamoci dello spago da cucina. Saliamolo e pepiamolo massaggiando bene la carne e lasciamolo da parte. Tritiamo poi la cipolla e mettiamola nella casseruola con un filo d’olio. Aggiungiamo la pancetta e lasciamola rosolare fino a doratura. Dopodiché trasferiamo cipolla e pancetta in una ciotolina;

Utilizziamo la stessa casseruola e mettiamoci l’arrosto, facciamolo rosolare bene. Giriamolo spesso in modo che la carne si sigilli bene e sfumiamo con il vino. Quando il vino sarà evaporato rimettiamo nella casseruola la pancetta con cipolla messa da parte. Mettiamo anche il rosmarino e metà delle noci, un po’ di sale e pepe e lasciamo cuocere. Con coperchio per circa 30 minuti, se il fondo si secca troppo aggiungiamo un po’ di acqua calda;

Mentre l’arrosto è in cottura puliamo e tritiamo i funghi e saltiamoli velocemente in padella con un po’ d’olio. Aggiungiamo gli spicchi d’aglio tritati e aggiustiamo di sale;

Quando l’arrosto è pronto trasferiamolo in un piatto da portata. Nella casseruola ancora sul fuoco aggiungiamo un bicchierino d’acqua e raschiamo bene il fondo con un cucchiaio di legno. Versiamo ora la panna fresca e la metà di noci rimasta ben tritate. Mescoliamo finché non si addenserà a formare una crema.

Il tocco finale per il nostro arrosto

Ora non ci resta che comporre il piatto. Trasferiamo l’arrosto su un tagliere, togliamo lo spago e tagliamolo a fette. Mettiamo le fette nel piatto da portata, versiamo la salsa alle noci e finiamo accompagnandolo con i funghi rosolati.

Ecco, quindi, che chi non cucina così l’arrosto non sa che si perde una golosità da leccarsi i baffi. Una volta assaggiato non potremo fare a meno di proporlo sempre ai nostri ospiti. Questo piatto è una vera delizia ed è molto semplice da preparare.

