Si è sentito parlare tanto della digitalizzazione, anche nel mondo della Pubblica Amministrazione, e qualcosa viene già messo in atto. Così dal 15 novembre non si dovrà più andare agli sportelli fisici per ritirare questi documenti, ma si potrà fare online.

L’Italia sta prendendo la strada della semplificazione. Infatti, dal 1 ottobre scorso per accedere alla Pubblica Amministrazione è possibile farlo solo con lo SPID, la CIE (carta d’identità elettronica) oppure la CNS (carta nazionale servizi). Qui per approfondire meglio l’argomento che magari a molti è sfuggito. Da metà mese si aggiunge un’altra grande novità, sicuramente molto utile. Vediamo un pochino quale.

Dal 15 novembre non si dovrà più andare agli sportelli fisici per ritirare questi documenti

Arriva una grande notizia e soprattutto gratuita, dato che non sarà più necessario pagare la marca da bollo. Per ritirare alcuni documenti anagrafici prima era necessario recarsi agli sportelli fisici, fare la fila, pagare il bollo e ritirare il documento. Be’, dal 15 novembre tutto questo sarà solo un ricordo, perché potremo farlo comodamente dal divano di casa. Sia per noi stessi sia per un componente della famiglia.

Sono messi a disposizione 14 documenti, tutti gratis. Ma per scaricarli è necessario avere lo SPID, la CIE (carta d’identità elettronica) oppure la CNS (carta nazionale servizi). Questi documenti sono delle certificazioni molto utili, che spesso vengono richieste.

Le certificazioni che si possono scaricare online gratuitamente

Vediamo ora i documenti che possiamo scaricare dal sito web dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. I 14 documenti sono: nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE, stato di famiglia, stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, stato anagrafico di unione civile e di contratto di convivenza.

Quando sono utili

Questi documenti possono sembrare sul momento inutili, ma in realtà non lo sono. Infatti durante delle pratiche di un divorzio è necessario mostrare la certificazione di matrimonio. Oppure il certificato di stato di famiglia è utile per poter richiedere gli assegni familiari e per il calcolo dei redditi dei componenti del nucleo familiare per il modello ISEE.

Dal 15 novembre tutti questi documenti e gli altri sopracitati si potranno scaricare tranquillamente dal sito web. In questo modo potremo avere sul nostro PC oppure su un cloud tutti i nostri documenti che riguardano i dati anagrafici. Magari un domani potrebbero tornare utili, mai dire mai.

