Quando facciamo una passeggiata per boschi e sentieri notiamo molte piante belle e profumate che ci circondano e ci attirano. Molte assomigliano davvero tanto ad altri fiori o arbusti che abbiamo visto più volte durante le nostre passeggiate. Ma in realtà sono altamente pericolose per l’uomo e nascondono insidie da non sottovalutare.

Una di queste si trova proprio in questa stagione e va evitata assolutamente, per non incorrere in problemi di salute anche gravi. Vediamola con l’aiuto della Redazione di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Una pianta tanto bella quanto pericolosa

Se dovessimo notarlo, teniamoci bene alla larga dal Daphne mezereum. Chiamato più comunemente fior di stecco, è un arbusto che cresce soprattutto negli ambienti montani e tra i boschi. Arriva fino a un metro di altezza, ha dei fiori tendenti al violaceo e delle bacche di un rosso acceso, più raramente bianche o gialle. Il fusto è invece di color simile al grigio o al rosa. Sembra un comune ribes ma è una delle piante più velenose in Italia a cui prestare la massima attenzione.

Sembra un comune ribes ma è una delle piante più velenose in Italia a cui prestare la massima attenzione

Il Daphne mezereum non va assolutamente toccato. Sia i frutti che la corteccia secernono un veleno molto tossico prodotto dalla mezereina. Basta entrarne in contatto per veder la propria pelle arrossarsi e riempirsi di vesciche.

Ma il rischio più grave è quello di ingerirne le bacche, perché scambiate per frutti di bosco. Questo può causare forti disturbi gastrointestinali come diarrea, appendicite e salivazione eccessiva. Si dice che nei casi più gravi l’ingestione di molte bacche possa condurre anche alla morte.

In caso di avvistamento, il primo consiglio è ovviamente sempre quello di non avvicinarsi. Qualora dovessimo entrarvi in contatto e notare dei sintomi anche lievi, non esitiamo a dirigerci verso il primo pronto soccorso della zona.

Per approfondire

Molti la mettono sul balcone ma pochi sanno che questa pianta aromatica che sembra origano è uno strepitoso rimedio per la salute