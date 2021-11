Basta guardare fuori da una finestra per capire che siamo in autunno e si avvicina l’inverno.

Gli alberi hanno colorato di calde tinte le proprie foglie e se ne stanno man mano spogliando.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Poche sono le tonalità che dominano l’orizzonte davanti a noi e aspettiamo con trepidazione la varietà della primavera.

In realtà, anche la stagione in corso e la prossima possono essere come una tavolozza carica di tanti e diversi colori, basterà solo scegliere le coltivazioni adatte.

Sembra un ciliegio fiorito d’autunno questo meraviglioso albero che fa subito primavera in giardino e terrazzo

L’aspetto più affascinante della primavera è vedere la natura fiorire, ma è sbagliato pensare che tutte le piante lo facciano in quel periodo.

Anche l’autunno ci regala questi momenti imperdibili e maestosi. È il caso di una particolare salvia dall’elegante fiore nero-violaceo.

Perfino gli alberi non sono da meno. Ci sorprenderà infatti apprendere che ne esiste uno che comincia a fiorire proprio a novembre e continuerà addirittura per tutto l’inverno. È un albero caducifoglio, che dunque perde le foglie, ma i suoi rami non rimangono spogli.

Su questi infatti compariranno dei deliziosi e delicati fiori semidoppi di una tonalità rosata. In seguito potrebbero poi maturarvi piccoli frutti di colore rosso.

Sembrerà di avere un ciliegio, non a caso appartengono alla stessa famiglia.

Stiamo infatti parlando del Prunus subhirtella autumnalis, un piccolo albero di origine giapponese.

Un albero forte e facile da coltivare

Poiché si tratta di un albero abbastanza ridotto, lo possiamo mettere sia in giardino che in vaso.

In entrambi i casi, sarà importante porlo completamente o in parte al sole. Posizioniamolo poi in un posto dove risulti riparato dai venti.

È molto resistente ed adattabile per quanto concerne le temperature, purché non estreme. Come nel caso di lunga persistenza sotto lo zero o laddove si sfiorino facilmente i 40 gradi.

La sua coltivazione non richiede particolari cure. Va innaffiato quando necessario e con più frequenza quando fa caldo.

Non ci servirà una specifica terra, sarà fondamentale però il drenaggio. Quando i suoi rami saranno secchi possiamo tagliarli, però è un albero per cui non sono necessarie costanti potature.

È altrettanto facile da riprodurre per talea in primavera tramite un rametto.

Possiamo concimarlo in autunno e in primavera con fertilizzanti secchi e a lento assorbimento.

Un aspetto interessante da considerare è che, rispetto ad altre piante, è poco esposto a parassiti. Unica eccezione a cui stare attenti è costituita dagli afidi.

Sembra un ciliegio fiorito d’autunno questo meraviglioso albero che fa subito primavera in giardino e terrazzo. Sarà una distinguibile nota di colore in tutto il circondario e non potrà non essere al centro dell’attenzione di tutti.

Approfondimento

Come mettere al riparo le piante sul balcone da freddo e intemperie ormai vicini