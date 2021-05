Le piante sono soggette costantemente ad attacchi esterni. Gli agenti atmosferici e i parassiti possono mettere a dura prova la loro resistenza. Che si tratti di un giardino, di un orto, o di un semplice vaso di fiori in casa.

Questi attacchi esterni possono causare danni irreparabili sia all’estetica delle piante, sia alla produzione di frutta e verdura. Spesso capita di buttare via un intero raccolto, perché rovinato dall’attacco dei parassiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Afidi, cocciniglia, moscerini, bruchi, si annidano nelle foglie e ne succhiano la linfa.

La primavera è la stagione dove i parassiti si propagano velocemente. Quindi cerchiamo di agire per tempo.

I rimedi naturali

In questo articolo, abbiamo parlato dei rimedi naturali per eliminare gli afidi delle piante. Insetticidi naturali, che tutti possiamo utilizzare perché creati con prodotti presenti nella dispensa di casa. Cannella, cipolla, sapone di Marsiglia, peperoncino. Rimedi tutti molto efficaci e da provare.

I fiammiferi vengono in nostro aiuto

Le cause della proliferazione dei parassiti sono tante. Le condizioni climatiche, un uso eccessivo di acqua o fertilizzanti non adeguati.

Sembra strano e incredibile ma basta un fiammifero per eliminare i parassiti e avere delle piante che fanno invidia a tutti i vicini.

Il fiammifero è formato da un bastoncino di legno e da una estremità, chiamata capocchia, ricoperta da una sostanza infiammabile.

Basta inserire all’interno del vaso, 2 o 4 fiammiferi a testa in giù, lontano dai bordi e innaffiare il terreno, come sempre. Se dopo una settimana, ci accorgiamo che lo zolfo si è sciolto, sostituiamo i fiammiferi. Ripetere il procedimento per tre volte. Lo zolfo disciolto nel terreno allontanerà i parassiti e gli afidi e li farà sparire.

Questo metodo è molto utilizzato anche per eliminare i bruchi dalle felci.

Sembra strano e incredibile ma basta un fiammifero per eliminare i parassiti e avere delle piante che fanno invidia a tutti i vicini.