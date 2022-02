L’astrologia è, senza alcuna ombra di dubbio, un mondo variegato e multiforme. Si tratta di un universo ricco di storia, tradizioni e culture. Spesso, anche diverse tra loro. Infatti, noi siamo abituati a guardare il destino che ci attende seguendo il calendario occidentale, per noi tradizionale. Ma, in realtà, ce ne sono tantissimi, che potremmo osservare per avere qualche informazione più sul nostro futuro e capire come comportarci in diverse situazioni. In questo caso, vogliamo presentare assolutamente l’oroscopo Maya, uno dei più antichi, che potrebbe davvero avere buone notizie per diversi segni zodiacali.

L’oroscopo Maya, ecco le previsioni per diversi segni che potrebbero essere catturati dalla fortuna delle stelle

Il calendario Maya è sicuramente conosciuto in tutto il Mondo. E deve la sua fama soprattutto alla storia centenaria che si porta dietro e alle risposte che dona. Proprio per il suo peso nella storia, ne avevamo già parlato anche in passato, evidenziando alcune previsioni che coinvolgono dei segni in particolare e che potrebbero sicuramente interessarci. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo sottolineato la grandissima fortuna che attende un segno nello specifico e che arriverà di botto durante il 2022. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo preannunciato alcuni problemi economici per un altro segno, che farebbe meglio a guardare bene il proprio portafogli e non dovrebbe eccedere con le spese.

Sembra proprio che l’invincibile oroscopo Maya abbia baciato questo fortunatissimo segno zodiacale travolto dall’amore e dai soldi

Oggi continuiamo a svelare le previsioni di questo calendario, concentrandoci su un altro segno in particolare: la Lucertola (segno di coloro nati dal 14 dicembre al 10 gennaio). Infatti, sembra proprio che l’invincibile oroscopo Maya abbia baciato questo segno, promettendo alcune fortune nel 2022 che potrebbero renderlo più che felice. Iniziamo dall’amore. La Lucertola, purtroppo, non sempre è stata così fortunata dal punto di vista sentimentale e spesso ha dovuto affrontare periodi veramente bui. Ma quest’anno potrebbe stravolgere totalmente le cose. Infatti, pare che un incontro inaspettato farà battere il cuore di questo segno che, dopo anni di sofferenza, troverà l’equilibrio e la pace che tanto cercava. Potrà finalmente godersi una storia d’amore bellissima.

Basterà tenere gli occhi aperti e mantenersi favorevoli alle nuove conoscenze, perché porteranno davvero positività. Ma non è finita qui. Il lavoro avrà una svolta epocale durante la seconda parte del 2022. Infatti, se quest’anno è iniziato con un po’ di fatica, non bisogna disperare. Tra qualche mese, la fortuna comincerà a girare nuovamente, regalando alla Lucertola un vero e proprio sogno professionale.

