L’oroscopo Maya è uno dei più famosi al Mondo. Infatti, tantissime persone lo conoscono e cercano risposte a diversi dubbi proprio qui. La storia dei Maya, la loro cultura e la tradizione, fondata proprio sullo studio delle stelle, li rende certamente degli esperti in tema di astrologia. E, proprio per questo, moltissime persone si fidano di loro per capire cosa accadrà nel futuro prossimo. Dunque, oggi sbirciamo nel futuro di un segno in particolare, cercando di capire cosa lo attende.

L’oroscopo Maya colpisce ancora e ci spiega come andrà l’anno per diversi segni zodiacali

Di oroscopo Maya avevamo già parlato in passato e avevamo dato un’occhiata a diverse previsioni piuttosto interessanti. In questo nostro precedente articolo, infatti, avevamo evidenziato un segno in particolare che, sempre secondo l’oroscopo Maya, potrà avere grandissime soddisfazioni in questo 2022. Ma non è finita qui. In un altro articolo, avevamo spiegato, sempre riferendoci a questo oroscopo, che invece ci sarà un segno non così fortunato, che dovrà affrontare diversi problemi nei prossimi mesi. Oggi continuiamo a stilare la lista della sfortuna, inserendo un altro segno che forse, nelle prossime settimane, dovrebbe restare tranquillo. Infatti, si vedono delle nuvole piuttosto scure nel cielo di un segno in particolare: il Giaguaro.

Lacrime a non finire e nubi nere all’orizzonte per questo sfortunato segno che farebbe meglio a rimanere sulle sue a febbraio

Per chi non conoscesse le date di nascita che corrispondono ai diversi segni del calendario Maya, nessuna paura. Sarà facilissimo capire il nostro. Il Giaguaro, infatti, corrisponde a tutti coloro che sono nati tra il 7 marzo e il 3 aprile. Dunque, se rientriamo in questa categoria, manteniamo gli occhi ben aperti. Pare che il 2022 non sarà il nostro anno in generale, ma soprattutto febbraio potrebbe portare con sé qualche rogna. Soprattutto, stiamo parlando del piano sentimentale. Infatti, incontri e unioni, che si sono appena realizzati, crolleranno drasticamente, lasciandoci un amaro in bocca che sarà difficile da eliminare. Anche sul lavoro, inoltre, troveremo delle delusioni pronte a travolgerci, che potrebbero buttarci giù.

Tutta questa tensione potrebbe portarci a scoppiare, rischiando di litigare anche con persone che in realtà ci sono vicine. Ed è proprio per questo che sarà meglio rimanere un po’ sulle proprie, cercando di ritrovare la calma e il giusto equilibrio per far cambiare le cose. Perciò, ora sappiamo che ci saranno lacrime a non finire e nubi nere all’orizzonte per il Giaguaro, che non dovrà però darsi per vinto.

