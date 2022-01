L’astrologia contiene Mondi e universi di cui non sempre siamo a conoscenza. Infatti, siamo soliti conoscere il nostro zodiaco e tendiamo ad affidarci all’oroscopo occidentale per capire cosa ci riserva il futuro. Ma le stelle predicono sempre molto di più di quello che ci aspetteremmo. Non tutti ne sono consapevoli, ma gli oroscopi sono tanti e diversi. E ognuno di essi si basa sulla propria cultura e si trova in una sfera del globo diversa. Spesso molte predizioni vengono da luoghi che sono lontani e distanti da dove ci troviamo. Ma questo non vuol dire che abbiano un valore o un peso minore. Anzi, consultare anche diversi pareri potrà sicuramente aiutarci a capire cosa potrebbe riservarci il futuro.

Occhi ben aperti e gambe in spalla perché l’oroscopo Maya prevede un crollo economico per questo segno zodiacale

Molto conosciuto, per citarne uno, è l’oroscopo cinese. In tanti ne conoscono i segni e spesso vanno a vedere cosa prevede per loro questo oroscopo nello specifico. Si tratta, senza alcuna ombra di dubbio, di un’operazione molto interessante, che noi abbiamo provato a facilitare. Infatti, in questo nostro precedente articolo, abbiamo indicato un segno sfacciatamente fortunato nel 2022 secondo le stelle dall’altra parte del globo. Ma non è finita qui. L’oroscopo cinese, infatti, non è l’unico distante che può darci qualche informazione in più su cosa ci attende. Nella lista troviamo anche quello Maya. Interessante, intrigante e affascinante, quest’ultimo si divide per animali in base al giorno di nascita e, calcolato il nostro segno, potremo vedere cosa prevede per noi.

L’anno del serpente sarà faticoso e complicato soprattutto per quanto riguarderà le finanze quindi occhio alle tentazioni

Il 2022, purtroppo, non si prospetta assolutamente come l’anno d’oro del Serpente, soprattutto per quanto riguarda il denaro. Perciò, occhi ben aperti e gambe in spalla perché l’oroscopo Maya prevede un crollo economico per questo segno zodiacale. I primi mesi di questo nuovo anno saranno sicuramente i più faticosi. Coloro nati sotto il segno del serpente (dal 2 maggio al 29 maggio), incontreranno più di una difficoltà. La sicurezza al lavoro sembra vacillare e spese che non ci saremmo aspettati si presentano alla nostra porta.

Il Serpente dovrà assolutamente provare a dare una svolta a questa situazione così precaria. Soprattutto, dovranno finire gli scontri con il proprio datore di lavoro, frequenti a causa del carattere fumantino di questo segno. Piuttosto, concentriamoci su un ambito che ci piace e che ci può far rilassare. Ritrovato l’equilibrio interiore, anche il lavoro andrà meglio e forse riusciremo ad alzare nuovamente il nostro stipendio, mettendo da parte il denaro di cui ora abbiamo bisogno.