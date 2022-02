Fare il bucato è un’operazione indispensabile che tutti noi effettuiamo almeno un paio di volte a settimana. La lavatrice, in particolare, è un elettrodomestico indispensabile per la nostra casa perché ci permette di avere i capi puliti in poco tempo.

Per asciugamani e accappatoi morbidi e profumati a lungo, bisognerebbe adottare infatti dei semplici ma indispensabili accorgimenti.

Per prima cosa è fondamentale prenderci cura della lavatrice e pulirla periodicamente, attività che richiede meno tempo e fatica di quanto si possa immaginare. Inoltre, non bisognerà neanche spendere denaro, dopo aver scoperto come pulire e igienizzare il cestello della lavatrice con questo prodotto che utilizziamo in cucina.

Soprattutto quando laviamo gli asciugamani e gli accappatoi, è importante fare attenzione, per garantire a questi capi morbidezza ed una buona profumazione. Infatti, è sempre piacevole avvolgersi nel profumo e nella morbidezza che li contraddistingue, specie dopo una giornata faticosa passata al lavoro. Se non asciugati correttamente può capitare, però, che prendano un odore di umido poco piacevole, trovandoci costretti a lavarli di nuovo.

Molti però non sanno che per eliminare l’odore di umido dagli asciugamani basta un solo sensazionale ingrediente comune nelle nostre cucine. Nel momento in cui saranno asciutti dovremo poi piegarli con cura ed evitare di sovrapporli, così che non perdano la loro morbidezza.

Per asciugamani e accappatoi morbidi e profumati a lungo basta questo eccezionale rimedio della nonna utilizzando 1 inebriante prodotto naturale

Per prima cosa, ci servirà il tanto apprezzato sapone di Marsiglia che è perfetto per profumare e ammorbidire il bucato in modo naturale. Procediamo inumidendo leggermente un asciugamano pulito e strofinandolo attentamente affinché si impregni bene del suo profumo.

Inseriamolo poi in lavatrice insieme al resto degli asciugamani e degli accappatoi da lavare e procediamo con il lavaggio.

È bene però fare attenzione separando i bianchi dai capi colorati, altrimenti rischieremo di rovinare il nostro bucato.

In alternativa, potremo versare alcune scaglie di sapone di Marsiglia nella vaschetta della lavatrice, come fosse un classico detersivo in polvere. Non tutti sanno che per asciugamani e accappatoi morbidi e profumati basta questo semplice ma efficace rimedio della nonna.

Potremmo anche aggiungere alcune gocce del nostro olio essenziale preferito che conferiranno agli asciugamani una maggior profumazione.

Il processo è ugualmente efficace se, sempre nella vaschetta del detersivo, versiamo un misurino di sapone di Marsiglia liquido prima di attivare il ciclo della lavatrice.

È altrettanto importante impostare il corretto programma di lavaggio, altrimenti rischieremo di ottenere asciugamani e accappatoi poco profumati e igienizzati.

