Ogni volta che si prepara qualche ricetta si cerca di lasciare cucina e fornelli sempre splendenti. Anche una semplice pasta può far sporcare il piano cottura. Ma grazie ad un precedente articolo si è scoperto come avere fornelli puliti e splendenti con un pratico trucchetto intelligente.

Quello che pochi sanno, però, è che le stesse pentole possono essere d’aiuto. Sì, proprio per non sporcare fornelli o i piani della cucina.

Ma in quale modo? Si cerca di prendere tutti gli accorgimenti del caso, ma alle pentole non si era proprio pensato.

Sembra incredibile ma per non sporcare i fornelli basta fare questa semplice cosa

L’hobby della cucina è esploso nell’ultimo periodo. Chiunque si è buttato in questa attività divertente e creativa. Cucinare rilassa e permette di dare vita a creazioni uniche e irripetibili. Ma anche personali e speciali.

Eppure se tanto è bello cucinare è sicuramente meno divertente in pulire. A chi non è mai capitato di lasciare macchie o residui di cibo sui fornelli? Sicuramente è importante conoscere i 3 modi insoliti di utilizzare le pastiglie della lavastoviglie. Questi aiuteranno a capire come dire addio a numerose macchie.

Ma pochi sanno che anche le pentole possono aiutare a non dover passare ore a pulire. E questa volta non saranno i coperchi a darci la soluzione, bensì i manici. Strano vero? Basterà capire come utilizzarli.

Sembra incredibile ma per non sporcare i fornelli basta fare questa semplice cosa. Pratica e assolutamente economica diventerà l’asso nella manica di tutti.

Ecco cosa fare

Quando si cucina si tende a posizionare forchette o cucchiai su piatti o coperchi per non lasciare macchie. O addirittura si cerca di sistemarli tra il manico e la pentola.

Lasciati lì in bilico, però, sono ancora più pericolosi. Un semplice movimento e potrebbero sporcare i fornelli. O cadere addirittura sul pavimento.

Si sarà sicuramente notato, però, che la maggior parte delle padelle ha un piccolo foro nel manico. Si penserebbe per un fatto puramente estetico, ma in realtà ha una funzione particolare. Infatti, è lì per una ragione ben precisa. Basterà semplicemente usarlo per inserire al suo interno il classico cucchiaio di legno.

Questo rimarrà in posizione diritta evitando un sacco di disordine sul piano della cucina. Inoltre, riuscirà a raccogliere eventuali gocce di cibo evitando che si sporchi la cucina.

Ecco perché è bene conoscere gli strumenti di cucina, molto spesso possono semplificarci la vita.