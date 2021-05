Il mercato dei prodotti per la cura della persona non conosce crisi. Che siano prodotti per il make-up, per la cura dei capelli o della pelle, ne esistono in quantità elevata. Ogni azienda del settore che si rispetti propone la sua formula. Ci dicono che i risultati sono garantiti e questo provoca in noi confusione nella scelta del migliore prodotto.

Per non parlare poi dei prezzi! È importante puntare su prodotti di fascia alta oppure anche quelli di fascia medio-bassa possono rilevarsi alleati utili? Queste domande e altre mille balenano nella nostra testa ogni volta che dobbiamo acquistare uno di questi prodotti. Forse è arrivato il momento di agire più in profondità. Sembra incredibile ma per cancellare le rughe ed avere una pelle sempre giovane dobbiamo puntare su questi alimenti.

Siamo quello che mangiamo: la bellezza passa anche dal cibo

Se passiamo a leggere le azioni delle creme anti aging o cerchiamo il siero magico, potremmo perdere tutta una giornata. O una vita. Sul mercato ne esistono milioni di queste creme, con formule diverse, elementi diversi. Ingredienti ai più sconosciuti e misteriosi.

Possiamo trovare potenti alleati anche in natura? Quello che mangiamo potrebbe aiutarci più di una costosissima crema? La risposta è affermativa. Anzi il cibo dovrebbe essere il nostro primo alleato in questi casi.

Sembra incredibile ma per cancellare le rughe ed avere una pelle sempre giovane dobbiamo puntare su questi alimenti. Su ProiezionidiBorsa parliamo spesso di come realizzare dei prodotti per la cura della pelle partendo da prodotti naturali. Andiamo a vedere quali alimenti inserire nella nostra dieta.

Dobbiamo mangiare più cibi di colore viola se vogliamo una pelle giovane

Numerosi studi a riguardo hanno dimostrato come gli alimenti naturali di colorazione viola siano indispensabili per questo campo. Stiamo parlando di melenzane, ribes, more, mirtilli, uva, prugne e tantissimi altri.

Questi, agiscono contro lo stress ossidativo della pelle. La principale causa di invecchiamento cutaneo. La colorazione violacea è legata al fatto che è contenuta una sostanza, l’antocianina, utile alleata contro i problemi della pelle. Inoltre, gli alimenti sopraelencati, bloccano il proliferarsi delle cellule che vanno a distruggere il collagene, elemento che contribuisce a definire il tessuto epidermico.

Il consiglio è quello di assumere regolarmente questi frutti o ortaggi, in modo tale da fare il pieno di antocianina ed aiutare così il collagene. Se scegliamo i frutti, è preferibile mangiarli con tutta la buccia, in modo da ingerire un’elevata quantità di sostanza.