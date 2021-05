Tutti noi abbiamo sognato con i classici Disney! Ci ricordano la nostra infanzia, i bei momenti, la spensieratezza oppure il tempo passato insieme ai nostri bimbi. Walt Disney è stato un genio. Un uomo, che come affermano in molti, ha saputo dare sostanza ai sogni di un intero pianeta.

Ma anche i consumatori seriali di tutte le opere Disney, a volte, non notano dei particolari interessanti. Il buon Walt, o comunque i membri del suo team, hanno inserito comparse di personaggi Disney già incontrati.

Semplici prestiti considerati come tappa buchi oppure la volontà di costruire una storyline unica? Non lo sapremo mai, ma possiamo farci un’idea andando ad analizzare di seguito come alcuni personaggi Disney si ritrovano in altri classici.

È straordinario come possiamo ritrovare gli stessi personaggi in altri cartoni

Eh già! Molto spesso vengono segnalati dai più attenti fans del mondo Disney, come alcuni personaggi siano presenti in altre storie. O almeno soltanto una presenza fisica!

Si è notato come in quasi ogni cartone, ci sia il richiamo grafico di un personaggio estraneo all’intera vicenda. Questo molto spesso avviene, però, in maniera veloce, in piccoli fotogrammi. Oppure si utilizzano personaggi già visti, in scene in cui sono presenti una moltitudine di soggetti.

Forse qualcuno non ha fatto bene i compiti ed ha utilizzato personaggi precedentemente disegnati? O forse, invece, c’è una precisa motivazione a questa decisione? In realtà, essendo Walt Disney partecipe ad ogni fase di realizzazione, non sembra sia possibile considerarla una semplice svista. Alcuni sorprendentemente non avevano mai notato questo semplice segreto nei cartoni Disney.

Ecco alcuni esempi in cui compaiono volti noti

In Aladin, il cartone che ci porta nel mondo delle favole delle mille e una notte, forse ci è sfuggito un particolare. Nella scena in cui il sultano costruisce una piramide di giocattoli, in un veloce fotogramma, è possibile notare una piccola statuina della bestia, protagonista del cartone “La bella e la bestia”. Inoltre, anche in opere più recenti, notiamo dei richiami.

In Frozen, quando il regno si prepara all’incoronazione di Elsa e viene aperto il portone del palazzo reale, notiamo due amici conosciuti. Prestando molta attenzione possiamo vedere che si trattano di Rapunzel e Flynn, accorsi a celebrare questo evento mondano.

Quindi, la prossima volta, prestiamo molta attenzione ai dettagli dei cartoni Disney in quanto alcuni sorprendentemente non avevano mai notato questo semplice segreto nei cartoni Disney.

Approfondimento

Ecco come i film Disney nascondono qualcosa che ci stupirà non appena lo scopriremo