Chi ha capelli sottili e fragili non azzarda volentieri schiariture riflessanti, che potrebbero danneggiarli in modo grave. Ma gli amanti della hair care vegana conoscono bene il modo giusto per dare luce alla chioma senza impiegare coloranti chimici. Vediamo oggi come procedere con un trattamento che si può fare a casa da soli.

Ecco come con poche semplici mosse e in pochi minuti doneremo riflessi lucenti e splendenti ai capelli grazie a questo impasto sorprendente e naturale

Per schiarire i capelli si usa di solito l’ossigeno attivo, che attacca il pigmento del capello, aumenta la sua porosità e lo decolora. La potenza dell’ossigeno impiegato dipende dalla pigmentazione iniziale dei capelli.

Per schiarire capelli molto scuri dobbiamo realizzare più volte questo processo aggressivo, da realizzare con cautela sui capelli fini e fragili perché può causare conseguenze negative non solo al momento dell’applicazione ma anche in futuro.

L’argilla grigia schiarisce fino a sei toni di colore

Negli ultimi anni si è diffuso anche in Occidente un rimedio naturale per schiarire i capelli. Si tratta di un’argilla grigia decolorante, con una texture molto fina, come una cipria. Viene lavorata con una tecnologia nuova da alcuni anni.

In tal modo la si può usare per schiarire i capelli medio-fini con base di colore castano medio e castano chiaro, ma anche per curare il cuoio capelluto. Sono varie le case che producono l’argilla decolorante, che assicura ottime schiariture fino a sei toni.

Con poche semplici mosse e in pochi minuti doneremo riflessi lucenti e splendenti ai capelli grazie a questo impasto sorprendente e naturale. Una seduta all’argilla per lui e per lei

Una seduta casalinga di decolorazione all’argilla richiede tranquillità e pazienza. È gradita la presenza di qualcuno che ci aiuti, soprattutto se si vogliono realizzare delle schiariture naturali e non color platino da pop star. E schiariture a effetto sulle punte o su ciocche alternate di capelli.

Si può anche viverla come un momento di relax in compagnia del partner. Soprattutto se la dolce metà ha i capelli grassi. Proponiamogli una maschera all’argilla verde. È perfetta per combattere l’eccesso di sebo di pelle e capelli.

Se il cuoio capelluto risulta grasso, i capelli tendono sembrare unti e sporchi già il giorno dopo averli lavati. Mescoliamo tre cucchiai di argilla verde insieme a tre cucchiai di acqua tiepida. Non bisogna utilizzare mai contenuti contenitori o mestoli in metallo perché l’argilla verde si ossida.

Mescoliamo bene il composto, aggiungiamo un cucchiaio di aceto di mele e il succo di mezzo limone. In tal modo potenzieremo l’azione purificante di questa terra naturale.