Non è facile trovare una pianta che si adatti così bene al clima umido del bagno. E, magari anche alla poca esposizione alla luce. Eppure, è davvero meravigliosa questa pianta che approfittando del vapore del bagno sprigiona tutte le sue proprietà straordinarie e preziose per la nostra salute. È l’eucalipto, la pianta che dovremmo tutti noi mettere in bagno per tanti e importanti motivi. Vediamo quali sono i principi benefici dell’unione tra questa pianta e quello che solitamente è un fattore negativo del bagno: l’umidità.

Una pianta davvero originale

Siamo abituati a conoscere questa pianta, per le sue virtù balsamiche e decongestionanti. Chissà quanti di noi avranno fatto gli aerosol proprio con questa essenza. E, quante volte li avremo fatti ai nostri bambini per decongestionare le loro vie respiratorie. E far smettere quel pianto strappa lacrime dovuto al respiro affannoso e alla congestione nasale. Ebbene, pochi sanno però, che l’eucalipto, riesce ad approfittare anche in maniera naturale proprio dei vapori. Verrebbe quasi da tirare questa conclusione, visto proprio il suo utilizzo con i fumi dall’aerosol. Davvero meravigliosa questa pianta che approfittando del vapore del bagno sprigiona tutte le sue proprietà straordinarie e preziose per la nostra salute. Quindi, parliamo di azione:

decongestionante;

balsamica;

ma anche antinfiammatoria.

Perfetto per lenire il raffreddore

Si perde nei secoli la conoscenza antinfiammatoria di questa pianta, che ancora oggi è comunque in grado di alleviare dei raffreddori e dei mal di gola abbastanza leggeri. È incredibile, ma posizionare in bagno proprio una di queste piante, non ci permetterà solo di rilassarci, ma anche di lenire i sintomi generici del malessere. Il tutto, proprio per l’incontro tra l’umidità sprigionata dall’acqua del bagno e le sue foglie. Azione, che ricordiamo, permette anche di mantenere nel nostro bagno un profumo sempre fresco e gradevole.

