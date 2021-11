Se pensiamo a una città italiana pensiamo spesso a un agglomerato di palazzi che si disperdono a partire da una piazza centrale in cui spesso c’è o la Cattedrale o il Municipio. Più in là, solitamente, troviamo dei viali alberati che sono la sostituzione delle antiche mura delle città medievali. Oltre ai viali, troviamo ancora più spesso i quartieri novecenteschi, in cui vive la maggior parte delle persone.

In tutto ciò, dovrebbe anche starci dello spazio per il verde. Certo, oltre ai già citati viali alberati, troviamo qualche parco o giardino di quartiere. Le indicazioni del Ministero dell’Ambiente, però, raccomandano dai 9 agli 11 metri quadrati di verde a testa per città.

Si stima che nei capoluoghi di provincia italiani ci siano più di tre milioni e mezzo di alberi. Tuttavia, c’è una città italiana che batte tutte le altre per quanto riguarda il verde pubblico. Infatti, sembra incredibile ma ecco la città con più alberi d’Italia e non è Roma.

Milano

Stiamo proprio parlando del capoluogo della Lombardia, Milano. Le cronache ce la dipingono spesso come una delle città più inquinate d’Italia, ma Milano ha anche un altro primato.

Si tratta proprio della città con più alberi d’Italia. Supera Roma e Venezia.

La ricerca dell’Istat ha sottolineato che Milano è la città italiana con più alberi, contandone più di 450.000.

Roma è la seconda della classifica, con più di 312.000 alberi. Venezia si posiziona in terza posizione con più di 300.000 alberi. A seguire, Modena, Trieste e Brescia che contano più di 100.000 alberi ciascuna. Alla fine della lista troviamo Imperia e Verbania, con poco più di 3.000 alberi.

Perché avere tanti alberi in città è sinonimo di benessere e civiltà

Gli alberi purificano l’aria che respiriamo. In particolare, hanno la capacità di filtrare le polveri sottili e assorbono l’anidride carbonica. Inoltre, riescono a far abbassare la temperatura che noi umani percepiamo.

Di conseguenza, e anche a causa del riscaldamento climatico, avere delle città con tanti alberi è segno sia di benessere sia di civiltà. Infatti, più che di una mera questione estetica avere dei grandi spazi verdi in città diventerà sempre più una necessità.

