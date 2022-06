Senza andare tanto lontano nel tempo, ma tornando solamente indietro di 20 anni, probabilmente non avremmo mai pensato di ridurci così. Il nostro pianeta Terra è decisamente in difficoltà e, nonostante le tante direttive, le cose ancora non sembrano migliorare. Dal buco nell’ozono all’avanzamento dei deserti, dal surriscaldamento dei mari e della terra allo smog dell’atmosfera, qui tutto sembrerebbe sfuggirci di mano. Se prendiamo i libri di scuola dei nostri figli, oggi il tema dell’ecosistema è molto più presente rispetto ad anni fa. Si cerca per fortuna di insegnare alle giovani generazioni che l’acqua è un bene prezioso e flora e fauna vanno tutelati. In una recente campagna informativa tutta italiana, sono emerse 5 azioni quotidiane che tutti noi facciamo già e che potrebbero dare un importante contributo alla Terra.

Le tecnologie all’avanguardia e i Bonus del Governo

Se ne abbiamo la possibilità, pensiamo veramente di installare dei pannelli fotovoltaici o solari e cercare di recuperare più energia possibile. Le ormai famosissime fonti rinnovabili, come vento e sole, saranno sempre più importanti. Senza contare che questi sistemi, oltre a raccogliere e riciclare l’energia, permettono la riduzione delle emissioni inquinanti. Se ne abbiamo la possibilità, spostiamoci a piedi o in bicicletta, considerando che i famosi 10.000 passi al giorno fanno bene alla salute fisica e del cervello. Considerando quanto costano adesso diesel e benzina, la cosa sarebbe estremamente intelligente.

Sembra incredibile ma in queste 5 azioni semplici e quotidiane c’è anche il nostro importante contributo a ridurre l’inquinamento

L’Italia non si colloca tra le primissime realtà europee nella raccolta differenziata. Lo ricordano sempre gli esperti che fare la raccolta differenziata è un sistema semplice e quotidiano per dare il nostro contributo al pianeta. Separare i materiali e le sostanze permetterà non solo di riutilizzare e riciclare, ma anche di inquinare meno. Anche per questo motivo tantissime persone stanno tornando alle bottiglie di vetro. Mentre in tantissimi Stati europei, soprattutto quelli scandinavi, vengono premiate in soldi le azioni di riciclaggio della plastica.

Dedicarsi all’orto e al giardino

Quando parliamo di piante fiori, ma anche di ortaggi, colture e piante aromatiche, non dovremmo pensare solo alla cucina e all’estetica. Seminare, piantare e coltivare significa infatti anche creare quella famosa “biodiversità”, che tanto serve alla salute del nostro pianeta. Maggiori saranno le piante e le coltivazioni e migliore sarà l’aria che respiriamo. Cerchiamo magari di piantare anche dei fiori che possono attirare in maniera naturale le farfalle e le api, cercando di salvaguardare quelle bellissime specie che rischiano l’estinzione. Sembra incredibile ma in queste 5 azioni semplici di tutti noi c’è il nostro contributo fondamentale alla salute del pianeta in cui viviamo.

Lettura consigliata

