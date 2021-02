Gli smartphone hanno rivoluzionato non solo la nostra vita, ma anche la nostra percezione delle cose. Tempi, spazi e movimenti sono stati completamente ridisegnati dai nostri telefonini intelligenti. Spesso, vediamo solo i lati negativi, che pur sono numerosi e pericolosi, della loro costante presenza nelle nostre vite.

Tuttavia, un accademico francese ha recentemente pubblicato un interessante studio sulla loro efficacia nel nostro risparmio. Noi di ProiezionidiBorsa siamo costantemente alla ricerca di soluzioni per agevolare ai Lettori questo difficile compito. In questo articolo ad esempio, mettiamo in guardia da una trappola che i supermercati ci tendono molto soventemente.

Ad ogni modo, sembra incredibile ma il nostro smartphone è fondamentale per risparmiare tantissimi soldi.

Lo studio di Brenner

Nel suo volume appena uscito nelle librerie, l’accademico francese Gérald Bronner ci racconta un fatto estremamente curioso.

Dalla fine degli anni 2000 ad oggi, specialmente dal 2008 in poi, le vendite di gomme da masticare sono crollate. Gomme da masticare, cicles, cicche, cingomma. Insomma abbiamo capito. Le chewing-gum non fanno più parte della nostra spesa. Forse, non ne hanno mai fatto parte per davvero e Bronner ci spiega perché.

Prima dell’avvento degli smartphone e della digitalizzazione delle casse ai supermercati, compivamo spesso questa azione. Avvicinandoci alle casse, specie con bambini piccoli, eravamo (e lo siamo ancora) attorniati da mille prodotti che di per sé non avremmo coscientemente comprato. Gomme da masticare, bottigliette d’acqua o di Coca Cola, pile, ovetti Kinder e altri prodotti del genere.

Ebbene, una volta, per far star tranquilli i bambini o la nostra insoddisfazione esistenziale, ne compravamo molte. Ora, con lo smartphone, tutto è cambiato. Praticamente, mentre stiamo aspettando il nostro turno alle casse guardiamo il nostro smartphone. Invece di guardarci attorno e cadere in tentazione, forse stiamo proprio leggendo questo articolo di ProiezionidiBorsa.

Anche l’avvento delle casse automatiche ha distrutto il mercato delle gomme da masticare, per gli stessi motivi. Infatti, sembra incredibile ma il nostro smartphone è fondamentale per risparmiare tantissimi soldi. Perché? Proviamo a contare quanto risparmiamo a settimana togliendo quelle spese inutili. E scopriamo che sono davvero una barca di soldi.