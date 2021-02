Una dieta variegata ed equilibrata è la strada maestra per una lunga vita di salute. Noi di ProiezionidiBorsa non ci stanchiamo mai di sottolinearlo, di ricordarlo. Infatti, in questo articolo specifichiamo che anche un alimento molto comune, se assunto in quantità sbagliate, può causare danni anche gravi.

Dicevamo dieta variegata dunque: parliamo oggi di cardi. In Italia ne esistono moltissimi, con nomi anche diversi. Gobbo del Monferrato, Gobbo del Lazio, cardo italiano. Viene d’inverno, e il gelo è fondamentale per fargli acquisire un tessuto non troppo stoppaccioso.

Fa parte della stessa famiglia dei carciofi e spesso viene anche chiamato carciofo selvatico. Ecco come si pulisce il cardo per una ricetta velocissima, morbidissima e detox.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 200 grammi di cardo;

b) 25 grammi di besciamella;

c) acqua;

d) sale e pepe;

e) un limone;

f) olio evo.

Pulizia del cardo

Possiamo essere fortunati e trovarlo già pulito al nostro mercato rionale di fiducia. Sennò, poco male. Ci muniamo di guanti, un bel limone e una boule piena d’acqua. Spremiamo il limone e mettiamo il succo nella boule con l’acqua.

Iniziamo a tagliare la radice del cardo e togliamo le sue coste più esterne: sono quelle meno indicate per la cottura.

A questo punto, tagliamo le coste interne in pezzi da 10 centimetri l’una. Qui dobbiamo fare molta attenzione dato che nella parte esterna delle coste sono presenti dei filamenti legnosi amarissimi che vanno tolti. Prendiamo quindi un coltellino o uno sbuccia patate e andiamo a toglierli.

Per non fare annerire il cardo, strofiniamo il nostro limone tagliato sui pezzi di cardo che poi andremo a mettere nella boule con l’acqua e il succo di limone.

Preparazione

Fatto questo, prendiamo una pentola capiente e portiamo dell’acqua a bollore. Inseriamo i nostri piccoli cardi e li lasciamo cuocere per almeno 45 minuti.

In seguito, dovrebbero essere pronti: li scoliamo e li adagiamo su una teglia da forno. Cospargiamo il tutto con besciamella, un filo d’olio evo, sale e pepe.

Quindici minuti a 180 gradi e il piatto è pronto, buon appetito! Ecco come si pulisce il cardo per una ricetta velocissima, morbidissima e detox.