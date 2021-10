Ogni giorno dopo aver cucinato e preparato i pasti, dobbiamo lavare i piatti. Non tutti possiedono la lavastoviglie e infatti molti di noi lavano i piatti a mano usando il detersivo.

Ai tempi delle nostre nonne non c’erano tutti i prodotti per pulire la casa di cui disponiamo adesso. Infatti, lo dicevano le nonne che per lavare i piatti senza detersivo bastano 4 trucchetti efficaci.

Il detersivo che troviamo comunemente in commercio può essere più utile di ciò che pensiamo. Infatti, sembra incredibile ma il detersivo per i piatti può farci risparmiare un sacco di soldi. Molti non lo sanno, ma il detersivo per i piatti può aiutarci a 360 gradi nella pulizia della casa.

In commercio ne esistono moltissime tipologie tra cui quelli ecologici. Oggi vogliamo spiegare in quale modo possiamo utilizzare il detersivo per i piatti per risparmiare. Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Se vogliamo pulire i vetri senza lasciare aloni, possiamo utilizzare il sapone per i piatti. Basta diluire in un litro d’acqua poche gocce di detersivo. Per ottenere un’azione ancora più efficace, uniamo anche un cucchiaio di bicarbonato.

Vaporizziamo questa soluzione direttamente sui vetri e puliamoli con un panno umido. Terminiamo il lavoro usando un panno asciutto: il risultato ci sorprenderà.

Così come questo prodotto è efficace per pulire i vetri, possiamo usarlo anche per i nostri occhiali. È importante utilizzare un panno apposito per gli occhiali oppure uno che non graffi le lenti.

Sanitari

Se dobbiamo pulire i sanitari, possiamo usare il detersivo per i piatti. Questo prodotto è un ottimo detergente per le superfici in ceramica.

Il detersivo per i piatti che usiamo per rimuovere lo sporco dalle stoviglie lascerà anche i nostri sanitari puliti e lucenti. Ne basterà davvero poco per ottenere un buon risultato.

Aggiungiamo un cucchiaio di detersivo per piatti in una bottiglia d’acqua tiepida. Uniamo anche 2 cucchiai di bicarbonato di sodio per igienizzare le superfici e otterremo un validissimo detergente per il bagno.

Pavimenti duri

Per pavimenti duri si intendono quelle tipologie che sono più resistenti alla deformazione. Se abbiamo in casa un pavimento in gres, marmo, ceramica oppure in cotto possiamo pulirlo con il detersivo per i piatti.

Come abbiamo già detto, questo prodotto è perfetto per rimuovere grasso e unto dalle superfici. Tutto ciò che dobbiamo fare è aggiungerne un cucchiaio ad un secchio d’acqua calda.

Se vogliamo aumentare l’azione pulente aggiungiamo anche mezzo bicchiere d’aceto ed otterremo superfici pulite e splendenti senza fatica.

Pulire gioielli e oggetti per capelli

Mettere un cucchiaio di detersivo per i piatti in una bacinella d’acqua calda ci restituirà gioielli puliti. Lasciamoli in ammollo per circa 30 minuti e rimuoviamo lo sporco con uno spazzolino.

Gli accessori per capelli come pettini e spazzole vengono a contatto con il sebo della pelle. Per pulirli a fondo usiamo il detersivo per i piatti. Lasciamoli in ammollo per un’ora e poi risciacquiamo.

Macchie di unto dai vestiti

Usare qualche goccia di detersivo per piatti in mezzo litro di acqua tiepida ci permetterà di pretrattare le macchie più difficili. Vaporizziamolo sul capo da trattare e procediamo al normale lavaggio. Le macchie verranno via facilmente.