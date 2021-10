Con il mese di ottobre comincia la stagione dei cavolfiori, che durerà fino ad aprile. Si tratta di un ortaggio appartenente alla famiglia delle crucifere, molto versatile e impiegato in diverse ricette. Contiene molte fibre, un buon quantitativo di vitamina C, potassio, calcio e fosforo. Come abbiamo appena visto, ci sono diverse ragioni per includerlo nella propria dieta, a meno ché il suo sapore non risulti nauseabondo.

Ebbene sì, a molte persone proprio non piace, ma chi non ama mangiare il cavolfiore cambierà idea se lo cucinerà in questo modo. Una croccante gratinatura potrebbe essere la soluzione a questo problema. Una volta preparati in questo modo li si potrà mangiare come contorno, magari accanto ad un buon piatto di carne, oppure usarli come ingrediente per una frittata di cavolfiore.

Ingredienti per 4 persone

600 g di cavolfiori colorati misti;

40 g di burro chiarificato (ecco come prepararlo in casa);

q.b. di noce moscata, pepe di timut e sale;

60 g di parmigiano reggiano.

Il parmigiano reggiano deve essere di stagionatura di alta fascia. Si consiglia il 36 mesi, che è compatto, asciutto, friabile, granuloso e più ricco di elementi nutritivi.

Preparazione

Prendere i cavolfiori, lavarli e tagliarli grossolanamente.

Prendere una pentola, riempirla di acqua e salarla.

Mettere i cavolfiori a lessare nell’acqua per all’incirca 10 minuti di tempo.

Scolare i cavolfiori, metterli in una coppa e condirli con il resto degli ingredienti eccetto il parmigiano, aggiungendo sale e pepe a propria discrezione.

Prendere una pirofila e imburrarla, quindi trasferire al suo interno i cavolfiori.

Spolverarli con parmigiano a pioggia e metterli in forno a 200° per 10 minuti.

Al termine di questo lasso di tempo, sfornarli e servirli ancora caldi.

Buon appetito!

Come ottenere un gratin perfetto? Ecco svelati i trucchi per avere gratinature perfette e croccanti al forno, al microonde e in padella. Seguendo questi consigli, il cavolfiore sarà sicuramente più piacevole da mangiare.