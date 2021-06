È necessario stirare almeno una volta a settimana per evitare di andare in giro con i vestiti sgualciti. Ma non sempre ne abbiamo voglia perché è una tra le più noiose faccende domestiche. Ma il tutto più amplificato soprattutto con le alte temperature. Infatti, il pensiero di rimanere delle ore vicino al vapore e alla piastra calda ci sconforta.

Ecco che spesso rinunciamo, facendo crescere inesorabilmente la nostra montagna di indumenti e biancheria da stirare.

Il problema del calcare e delle piccole bruciature sulla piastra del ferro da stiro

Sarebbe bello evitare di compiere questa operazione noiosa, ma in alcune occasioni e soprattutto con alcuni indumenti non possiamo fare a meno di accendere il ferro da stiro.

Spesso ad accentuare la fatica c’è anche il problema della piastra sporca, che impedisce all’elettrodomestico di scivolare sugli indumenti.

Infatti, la pulizia della piastra va eseguita periodicamente. Non solo per il calcare, ma anche per pulire quelle piccole bruciature provocate dalle stampe in plastica presenti sulle magliette che con il calore si sciolgono.

Una corretta manutenzione farà vivere più a lungo il nostro piccolo elettrodomestico e eviterà di macchiare il bucato pulito.

Sarà facilissimo stirare anche d’estate eliminando questo problema fastidioso dal ferro da stiro

Possiamo rimediare a questo problema senza fatica, utilizzando un rimedio naturale e soprattutto due alimenti che abbiamo in casa. Parliamo del limone e del sale.

Prepariamo una bacinella di acqua tiepida, versiamo il succo di limone e una manciata di sale grosso. Mescoliamo e con l’aiuto di una spugnetta, passiamo il nostro detersivo fai da te sulla piastra, rigorosamente fredda, del ferro da stiro. Facciamo attenzione che il panno sia ben strizzato.

Ricordiamoci di pulire anche i piccoli fori con l’aiuto di un cotton fioc.

Tutte le macchie ostinate e le bruciature andranno via.

Infatti, sarà facilissimo stirare anche d’estate eliminando questo problema fastidioso dal ferro da stiro.