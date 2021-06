Certo, le vacanze sono un momento di relax. Ciò non significa, però, che non possiamo continuare a usare il nostro corpo! Possiamo approfittare di alcune delle più belle destinazioni di quest’estate per continuare a rimanere in forma.

Non ci accorgeremo nemmeno, in questa maniera, di star facendo ginnastica! Restiamo in forma anche in spiaggia con l’allenamento divertente da fare al mare, quando torneremo dalle vacanze ne saremo sicuramente felici!

Senza attrezzi

Questo tipo di allenamento non richiede alcun attrezzo. Certo, quando siamo al mare è facile muoversi per un motivo o per l’altro. C’è chi ama giocare a racchettoni. Altri, invece, passano ore sul pedalò. E che dire di chi ama fare surf?

A volte, però, vogliamo semplicemente immergerci in acqua, stare al fresco e senza pensieri. Anche in questi casi, però, possiamo muovere il nostro corpo. Anzi, potremo fare un tipo di ginnastica molto particolare. Scopriamo insieme di che si tratta.

Restiamo in forma anche in spiaggia con l’allenamento divertente da fare al mare

Il mare, infatti, ci offre un’opportunità di allenamento unica! Per sua natura, infatti, l’acqua fa lavorare i nostri muscoli. Muoverci in acqua, infatti, richiede uno sforzo maggiore del normale. Il nostro corpo deve infatti “spostare” l’acqua per potersi muovere. Non a caso i nuotatori sono molto muscolosi!

Possiamo quindi allenarci in acqua senza nemmeno accorgercene. Se vogliamo ad esempio fare una passeggiata, facciamola immersi in acqua fino alla vita. In questo modo le nostre gambe faticheranno e lavoreranno di più.

Ovviamente, inoltre, più ci immergiamo, più è grande il numero di muscoli che faremo lavorare. Per rendere il work out ancora più difficile possiamo invece correre in acqua! Questo tipo di allenamento è così efficace che è usato anche dagli sportivi. Possiamo immergerci fino alle cosce o fino alla vita e correre verso riva, verso il largo o paralleli alla spiaggia. Ovviamente questo tipo di allenamento è consigliato solo se c’è un fondo marino sabbioso e uniforme.