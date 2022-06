Flatulenze e meteorismi sono problemi di cui soffrono moltissime persone. Spesso, una dieta non corretta e la cattiva digestione sono le cause principali. Tuttavia sarebbe sbagliato pensare che eliminare l’aria attraverso il sedere sia sempre una cosa di cui vergognarsi.

Numerosi studi hanno dimostrato e dimostrano che non è affatto così. Anzi, una certa quantità di flatulenze, nel corso della giornata, non solo non sarebbe dannosa, ma sarebbe anche da tenere in seria considerazione.

Infatti, scoreggiare sarebbe anche un buon indicatore di ottima attività intestinale. Questo potrebbe perfino prevenire alcune malattie.

Certo, come in ogni cosa, non bisogna eccedere. Oltre un certo numero, infatti, non sarebbe più un beneficio, ma potrebbe trasformarsi in problematica. A quel punto, sarebbe tanto doveroso quanto consigliato rivolgersi al proprio medico per gli opportuni accertamenti.

Pensiamo, per esempio, che ci sono combinazioni di cibi assolutamente da evitare per non avere questo problema. Sappiamo, per esempio, quanto i legumi facciano bene al nostro organismo, ma quanto, al tempo stesso, possano provocare flatulenze. Tuttavia, c’è un numero entro il quale questa non sarebbe davvero un problema, anzi.

Sembra incredibile ma ecco quanto scoregge dovremmo fare al giorno per eliminare correttamente i gas intestinale e stare meglio

La famosa rivista scientifica britannica Healthy and Natural World, in una approfondita ricerca di qualche anno fa, ha voluto dare una risposta precisa a questo quesito.

Sarebbe di 20 al giorno, il numero di scoregge perfetto da produrre quotidianamente. Può alzarsi leggermente per chi segue una dieta vegana, ricca di carboidrati, verdure e legumi che vanno inevitabilmente ad alzare la media.

Tuttavia, non ci sarebbe da preoccuparsi se ognuno di noi producesse un quantitativo simile o poco superiore. Se invece il numero fosse decisamente più alto, allora qualche piccolo pensiero in più dovremmo averlo. A quel punto, diventerebbe significativo anche l’odore. Se questo fosse davvero sgradevole, potrebbe essere indicatore di alcune intolleranze. Quella più facilmente riscontrabile sarebbe al lattosio, ma non è detto sia l’unica.

Questo sarebbe il caso in cui una visita da uno specialista potrebbe dare una mano per cercare di capire e risolvere il problema. Probabilmente, cambiando solamente alcuni alimenti all’interno della nostra dieta.

Sembra incredibile ma ecco quanto scoregge dovremmo fare al giorno per avere un corretto equilibrio intestinale. 20 flatulenze, un numero che sembra importante, ma che non deve affatto spaventarci. Come si dice spesso ai bambini, in questo caso, è tutta salute!

Lettura consigliata

Sappiamo bene che verza, fagioli e broccoli fanno scoreggiare come trombe, ma la nostra pancia dovrebbe fare attenzione anche a un altro alimento