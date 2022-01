Le verdure invernali, molto spesso, sono fonte di fibre importanti per il nostro organismo. Se pensiamo ai legumi, per esempio, pur essendo disponibili per gran parte dell’anno, li associamo a pasti per lo più da periodi freddi. Le lenticchie sono i cibi per eccellenza delle feste. Fagioli e ceci sono parecchio consumati da novembre a febbraio. Non solo, oltre ai legumi, ci sono anche verze, broccoli, cavolfiori. Verdure ricche di sali minerali e vitamine, depuranti e protettive.

Usate sin dall’antichità anche come disinfettanti e ricostituenti, oggi sono molto in voga tra la popolazione anziana, mentre i giovani non ne sono attratti. Il motivo principale sarebbe legato al cattivo odore. Non solo quello che lasciano quando li si cucina, ma anche quello che provocano dopo la loro digestione. Perché se è vero che sono altamente benevoli per il nostro organismo, è anche vero che sono spesso le cause di flatulenze davvero sgradevoli.

Sappiamo bene che verza, fagioli e broccoli fanno scoreggiare come trombe, ma la nostra pancia dovrebbe fare attenzione anche a un altro alimento

I problemi di aerofagia, se non legati a patologie, sono spesso provocati dall’assunzione di determinati cibi. La speciale classifica di quelli che più predisporrebbero il corpo alla scoreggia è capeggiata dai legumi, seguiti a ruota propria da verze, cavoli e broccoli. A pari merito anche le castagne, frutto golosissimo dell’autunno, che però avrebbe questa piccola controindicazione. Aumenterebbe sensibilmente i borborigmi nel nostro intestino.

A seguire, ci sono anche cibi di uso ancor più comune, come il pane, la pizza, il latte e le bevande gassate. Insomma, possiamo dire che nella nostra alimentazione ci sono molti alimenti che producono flatulenza e non è detto che sia un male. In fondo, l’espulsione delle scorie dal nostro organismo è quanto di più naturale ci sia negli esseri umani. Poi, che questa sia associata, come idea comune, a gesti non nobili, è altro discorso che non riguarda la natura.

Chewing-gum

Sta risalendo velocemente la classifica dei cibi che provocherebbero le scoregge il chewing-gum, in italiano gomma da masticare. Paradossale, magari, che la popolazione giovane rifiuti di consumare le verdure citate in precedenza per evitare il fastidioso problema flatulenze, per poi masticare spesso le gomme. Esse, infatti, stimolerebbero la continua produzione di zuccheri, che fermenterebbero, causando aria nello stomaco. Considerando che un chewing-gum può essere tenuto in bocca per molte ore, si capisce per quale motivo possa essere una delle cause principali delle flatulenze. Non solo, considerando che ormai in commercio si trovano tantissime gomme da masticare senza zucchero, il problema si acuirebbe ancor di più. Infatti, i dolcificanti che vanno a sostituirlo fermenterebbero maggiormente e questo creerebbe una produzione maggiore di gas.

Sappiamo bene che verza, fagioli e broccoli fanno scoreggiare come trombe, ma la nostra pancia dovrebbe fare attenzione anche a un altro alimento, il chewing-gum. Se ne consiglia, quindi, l’assunzione con moderazione per evitare il fastidioso problema delle flatulenze.