Attenzione: basta aggiungere questo ingrediente per rovinare la pizza fatta in casa

Ah la pizza. Creazione trasversale, che intercetta le attese del difficile palato di una regina e infiamma i cuori e i gusti di tutte le persone del mondo. Lo avevamo notato a marzo ed ora è una certezza indiscutibile: con il lockdown gli italiani vogliono prepararsi la pizza fatta in casa.

Esistono tantissimi modi di preparare una pizza a casa e le ricette sembrano molto semplici. Tuttavia, basta davvero un ingrediente per rovinare la pizza fatta in casa.

Attenzione: ecco perchè basta aggiungere questo ingrediente per rovinare la pizza fatta in casa.

Questo ingrediente rovina la pizza fatta in casa

Certo, nelle nostre case non abbiamo la fortuna di avere forni da panetteria o da pizzeria. Solo in pochi poi hanno la fortuna di avere uno spazio in giardino o in cortile per tenere un forno a legna.

Quindi, con il nostro classico forno da cucina, proviamo a fare del nostro meglio. Tuttavia, basta sbagliarsi nelle fasi iniziali di impasto e la pizza è da buttare. Stiamo parlando del temibile sale aggiunto nel lievito.

Cosa dice la scienza

Infatti, la scienza ci dice che se aggiungiamo del sale al nostro impasto, delle reazioni chimiche porteranno il lievito a non lievitare. Se aggiungiamo a ciò la nostra relativa potenza del forno a casa, avremo una pizza bassa, troppo compatta, con una pasta che ricorderà quella delle peggiori torte.

Tutti abbiamo presente quelle torte immangiabili che ci restano secche in bocca. Ecco, se aggiungiamo il sale nell’impasto in cui c’è il lievito avremo lo stesso effetto per la pizza.

Con l’aggravante che la pizza sarebbe il piatto principale e rovinerebbe, quindi, l’intero pranzo o cena. Insomma, siamo allertati: se riusciamo a non compiere questo fatale errore, potremo divertirci in cucina e preparare delle ottime pizze per la nostra famiglia. Sarebbe bello dire anche per i nostri amici, ma per ora non possiamo ancora vederli.

