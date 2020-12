Sembra incredibile ma ecco cosa fanno i gatti quando non siamo in casa. Chiunque abbia deciso di ospitare in casa un amico a quattro zampe sa perfettamente quanto sia stretto e unico il legame che viene a crearsi. Tutti i padroni sono fortemente affascinati dal proprio animale. Dalle curiosità che lo riguardano agli atteggiamenti che ci mostra ogni giorno, sono tante le domande che ci facciamo su di loro. Per quanto con il tempo ci affezioniamo a dismisura e consideriamo l’animale domestico come un membro della famiglia, dobbiamo ricordare un fattore importante. Il gatto, così come il cane, appartiene a una specie diversa dalla nostra e, in quanto tale, ha bisogni ed esigenze differenti.

Un affetto incredibile

Proprio per questo molto spesso ci troviamo a non comprendere molti atteggiamenti del nostro animale domestico. A volte è anche difficile capire il suo stato di salute, o d’animo. Con il tempo però, e tanta attenzione, si riesce sempre a creare una comunicazione e quindi a trovare il modo di comprendersi sempre, in un modo o nell’altro. Solo con il tempo infatti arriviamo realmente a capire quanto il nostro amico a quattro zampe ci ami.

In molti ritengono ad esempio che i gatti siano meno affettuosi dei cani, ma non è assolutamente vero. L’affetto che i felini provano per i padroni è smisurato, nonché assolutamente identico a quello dei cani. La differenza sta solamente in come lo dimostrano. Il fatto che i gatti siano più riservati non vuol dire che non ci vogliano bene, e tra poco ne daremo una prova. Infatti sembra incredibile ma ecco cosa fanno i gatti quando non siamo in casa.

Un’attesa interminabile

Qualsiasi padrone è curiosissimo di sapere cosa fa il suo animale nel momento in cui viene lasciato in casa da solo. Se i cani decidono che potrebbe essere il momento giusto per combinare qualche marachella, come sveliamo in questo articolo, per i gatti il discorso è diverso. Dopo aver dormito infatti, la maggior parte di questi felini passa tutto il tempo in attesa del padrone. In molti hanno posizionato delle piccole telecamere, e quello che hanno scoperto è straordinario. I gatti di casa, che non hanno accesso al giardino, trascorrono il loro tempo di solitudine davanti la finestra o la porta in attesa del nostro rientro. Se quando siamo presenti non mostrano molto affetto e si comportano con diffidenza, non vuol dire che non provino affetto per noi. Questo atteggiamento, più di tutti, dovrebbe farcelo capire. Infatti sembra incredibile ma ecco cosa fanno i gatti quando non siamo in casa.