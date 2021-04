Ogni giorno, in Italia ciascuna persona consuma circa 215 litri di acqua a testa il che è un valore decisamente troppo alto. Se da un lato questo avviene perché in Italia di acqua ce n’è molta, d’altra parte se ne spreca troppa.

Fortunatamente, si può ridurre il consumo d’acqua anche solo facendo attenzione ad alcuni errori quotidiani. Sembra incredibile, ma con questi semplici consigli ridurrai tantissimo il consumo di acqua e risparmierai sulle bollette.

Come ridurre il consumo di acqua in casa

a) riutilizzare l’acqua: in casa abbiamo varie situazioni in cui sprechiamo dell’acqua che sarebbe riutilizzabile. Ad esempio, l’acqua con cui si puliscono le verdure, oppure l’acqua che si fa scorrere in attesa che diventi calda per farsi la doccia. La si potrebbe usare, invece, per innaffiare le piante;

b) usare la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico: lavare panni e piatti a mano consuma molta più acqua. Quindi, se possibile, evitare il lavaggio a mano e usare l’elettrodomestico a pieno carico, in modalità eco. Se non si ha la lavastoviglie, si può comunque risparmiare acqua riempendo una vasca del lavandino di acqua per lavare senza il flusso costantemente aperto;

c) preferire la doccia al bagno: una doccia breve consuma circa 20-30 litri, contro i 150 litri circa per fare il bagno;

d) tenere i rubinetti chiusi quando possibile: a lavarsi i denti, nel farsi la doccia, la barba o nel lavare i piatti. In tutte queste situazioni se si tiene il rubinetto chiuso il più possibile si risparmierà molta acqua. Invece, tenendo il rubinetto aperto mentre ci si lava i denti, si sprecano circa 30 litri d’acqua, 20 mentre ci si rade;

e) riparare le perdite d’acqua: il classico rubinetto che sgocciola, oltre ad irritare, consuma litri e litri di acqua;

f) attenzione allo sciacquone del WC: quando si tira lo sciacquone, si consumano tra gli 8 ed i 16 litri d’acqua. Sarebbe opportuni quindi installare uno sciacquone intelligente, per consumare meno acqua;

g) applicare i miscelatori d’aria ai rubinetti e alla doccia: riduce la quantità di acqua in uscita perché la miscela all’aria.

Perché ridurre il consumo

In primo luogo, lo si dovrebbe fare per il rispetto del pianeta. Consumare troppa acqua non è sostenibile, e andrebbe evitato.

Poi, usando più acqua si usano anche più energia e gas aumentando i costi delle bollette. Per risparmiare sui costi della casa, dunque, è fondamentale stare attenti a come si usa l’acqua.

Per cui, anche se sembra incredibile, seguendo questi semplici consigli ridurrai tantissimo il consumo di acqua e risparmierai sulle bollette.