Quando arriva l’estate che si porta dietro le sue giornate calde e afose anche il modo di vestire cambia.

Passiamo inevitabilmente dalle giacche pesanti, i maglioni, le felpe ai pantaloncini corti e le canottiere.

Vestirsi d’estate non è per niente semplice. Senza dubbio d’inverno abbiamo la possibilità di variare di più.

I vestiti invernali rendono più semplice soddisfare le esigenze di chi non ama scoprirsi molto.

Con queste giornate calde e afose per purtroppo non possiamo fare altro che vestirci leggeri e scoprire qualche parte del corpo.

Anche per quanto riguarda le scarpe la scelta è molto ardua.

Sono queste le scarpe estive perfette per chi non ama mostrare il piede

Infatti, sono molti quelli che non amano per nessun motivo scoprire il piede. Questi spesso tendono quindi a mantenere le scarpe invernali anche d’inverno. Nessuno lo vieta ma resta comunque scomodo e a volte fuori luogo. Con il caldo dell’estate, anche i piedi hanno bisogno di prendere aria per stare meglio.

C’è chi infatti decide di continuare ad indossare stivaletti invernali, chi le scarpe da ginnastica e chi invece utilizza la scarpa aperta ma senza accettarla davvero.

Parliamo oggi di una soluzione a questo problema. Infatti, sono queste le scarpe estive perfette per chi non ama mostrare il piede.

Le scarpe di tela con la punta chiusa

Stiamo parlando delle scarpe di tela con la punta coperta. Queste sono forse la soluzione migliore. Sono scarpe fresche, estive che permettono al piede di respirare totalmente ma senza mostrarlo del tutto.

Di solito infatti la parte del piede che meno amiamo mostrare sono le dita. Queste scarpe particolari vanno a nascondere proprio quella parte. Lasciando respirare il piede dato che sono aperte a livello del collo del piede.

Possiamo trovarle col tacco ma anche basse come i sandali. Sono perfette da indossare in qualsiasi occasione perché sono anche molto eleganti.

Perfette sotto un paio di jeans ma allo stesso modo anche sotto una gonna lunga o sotto una minigonna o dei pantaloncini.