L’Italia, lo sappiamo bene, ha tantissime cose da visitare, sia dal punto di vista culturale che naturalistico. In particolare, con l’arrivo dell’estate stiamo tutti cercando di capire quali sono le migliori località di mare dove andare a passare le vacanze.

Oggi però vedremo qualcosa che è davvero sorprendente. Infatti, lo splendido mare cristallino e le spiagge dorate presenti in Italia ci fanno pensare che siano tra le migliori che ci siano. Un recente sondaggio però ha detto il contrario, ed anzi ha premiato solo una località del nostro Paese. Sembra impossibile ma secondo gli esperti solo questa spiaggia italiana merita di essere tra le migliori al mondo.

I risultati del sondaggio

Oltre 600 tra giornalisti, blogger e agenzie di viaggio hanno risposto ad un sondaggio di FlightNetwork, che chiedeva quali fossero le migliori spiagge al mondo. Per valutare gli esperti dovevano esprimere un parere su caratteristiche come la qualità della sabbia e del mare. Non solo, ma dovevano anche premiare le spiagge dove la natura era ancora incontaminata, e dove il sole splendeva per più giorni all’anno.

Secondo questi parametri la spiaggia migliore al mondo è risultata essere Grace Bay, nelle isole caraibiche di Turks e Caicos. Sabbia bianchissima e mare blu pulitissimo la rendono una location da sogno per qualunque vacanziero.

La posizione dell’Italia

Nella lista troviamo spiagge australiane, caraibiche, greche, sudamericane e tante altre, per un totale di 50 località. L’Italia è anche presente, ma solamente alla posizione 36, con la bellissima Cala Goloritze. Questa gemma nascosta della Sardegna è quindi apprezzatissima anche dagli addetti ai lavori del turismo, che la premiano in questa lista. Tuttavia non è in una posizione molto alta, ed è in ogni caso l’unica rappresentante del nostro Paese.

Sembra impossibile ma secondo gli esperti solo questa spiaggia italiana merita di essere tra le migliori al mondo. Le località di mare sono tante, ed anche le nostre eccellenze a volte fanno fatica a farsi strada nei cuori di chi nel turismo ci lavora.

