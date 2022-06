Ecco perché potrebbe essere un grave errore eliminare le mosche in casa e in giardino con trappole e insetticidi e quali sono le alternative

Molti di noi avranno notato che con l’arrivo della bella stagione sono arrivati anche alcuni insetti che giudichiamo molto fastidiosi, come le mosche. In effetti, questo è il periodo in cui si riproducono più in fretta, ma ci sono tante cose incredibili che riguardano questi insetti e che potrebbero sorprenderci.

Innanzitutto, stiamo parlando di alcuni degli insetti più diffusi sul pianeta e che contano tantissime specie diverse. Nonostante questo, ogni mosca domestica vive generalmente un solo mese di vita, ma in questo lasso di tempo riesce a deporre fino a 500 uova. Questo è il motivo per cui non possiamo certo permettere che ci sia una vera e propria infestazione di mosche in casa nostra. Se si tratta di qualche piccolo individuo, però, invece di ucciderlo potremmo cercare di allontanarlo con metodi naturali. Dovremmo inoltre evitare l’uso di insetticidi per cercare di uccidere le mosche in massa. Capiamo perché e come dovremmo invece comportarci.

Il mondo delle mosche

Potrebbe incuriosirci sapere qualcosa di più su questo comune insetto anche se non siamo particolarmente commossi quando finisce sotto la nostra paletta.

Cominciamo col dire che la mosca non ha solo 2 occhi, ma ben 5. Nonostante forse questo contribuisca a renderle più inquietanti, i tre piccoli occhi che hanno sulla testa svolgono una funzione affascinante. Sono infatti in grado di rilevare la luce e di osservare il sole, così che la mosca riesca a orientarsi.

Nonostante riceva così tante immagini insieme, il cervello dell’insetto riesce a elaborarle 7 volte più velocemente rispetto a quello umano. È per questo che risulta difficile acchiapparle anche con movimenti molto veloci.

Detto questo, molti si chiedono comunque a cosa servano le mosche. In realtà, ogni specie ha una sua precisa funzione all’interno dell’ecosistema, di cui anche noi facciamo parte. Quindi attenzione, perché potremmo scoprire che la nostra sopravvivenza dipende anche da un insetto pestifero come la mosca.

Ecco perché potrebbe essere un grave errore eliminare le mosche in casa e in giardino con trappole e insetticidi e quali sono le alternative

Forse molti sapranno che una delle principali funzioni della mosca è quella di servire come nutrimento per molti animali, soprattutto uccelli. Nel periodo primaverile in particolare, li aiutano ad avere energie durante la stagione degli amori e durante le migrazioni. Quindi, uccidendo le mosche con gli insetticidi creiamo danni ad altri insetti e animali ben più grandi. Non solo, ma pare che invece gli insetti stiano diventando sempre più resistenti ai nostri attacchi chimici.

Un’altra funzione di estrema importanza è l’impollinazione che non è portata avanti solo dalle api. Di conseguenza, anche le mosche contribuiscono alla presenza delle piante che ci danno cibo e ossigeno.

Infine, le mosche, con la loro predilezione per sterco e materia organica in putrefazione, contribuiscono alla loro decomposizione. Ciò favorisce la crescita delle piante ed elimina più velocemente una fonte di batteri.

Come comportarsi d’ora in avanti

Ecco perché potrebbe essere meglio evitare insetticidi e trappole, utilizzando invece piante sgradite agli insetti e che siano quindi in grado di allontanare le mosche. Per evitare poi che entrino in casa, la soluzione migliore è sempre utilizzare delle zanzariere, che ormai possiamo installare autonomamente con poco sforzo e senza grandi spese.

