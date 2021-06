Con l’arrivo dell’estate la voglia di mettersi in cucina a preparare dolci scende sottozero. Tutti preferiscono magari un bel gelato, o una macedonia di frutta, cose facili, fresche e veloci che siano anche gustose. Questo però non vuol dire che ci si deve dimenticare delle torte e delle crostate. Ci sono delle ricette molto semplici pensate proprio per il periodo estivo che possono, anzi devono, essere gustate fredde per godersele al meglio.

È il caso di questa ricetta per una torta crostata al cioccolato senza uova che renderà indimenticabile la merenda domenicale. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno pensato di proporla ai Lettori proprio perché è estremamente semplice da realizzare, veloce, fresca e indicatissima per le giornate estive. E poi, come si può dire di no a un gustoso dolce al cioccolato? Ecco nel dettaglio gli ingredienti, i dosaggi e la preparazione.

PRIME DAY AMAZON 2021

Tantissime super offerte su prodotti di marca CLICCA QUI

Gli ingredienti

a) 140 grammi farina per tutti gli usi;

b) 75 grammi di burro;

c) 25 grammi di latte condensato;

d) una confezione di Oreo (o 14 biscotti);

e) 120 grammi di latte.

Per la ganache al cioccolato,invece, ecco gli ingredienti:

a) 80 grammi di cioccolato fondente;

b) 30 grammi di latte;

c) 1/4 cucchiaino di burro.

Una torta crostata al cioccolato senza uova che renderà indimenticabile la merenda domenicale. La preparazione

Setacciare la farina e unirla con il burro e il latte condensato. Mescolare bene facendo amalgamare il tutto, poi passare alle mani per creare un panetto di pasta uniforme.

In una padella di circa 20 centimetri di diametro stendere la pasta uniformemente per creare il fondo della torta crostata, avendo cura di uniformare bene anche i bordi, magari decorandoli con un motivo a piacimento. Con una forchetta punterellare il fondo della pasta. Mettere il tutto a cuocere su fuoco basso per 10 minuti.

Intanto mettere gli Oreo in un frullatore con il latte e accendere il tutto per creare una crema liquida uniforme. Versare questo composto nella padella dove sta cuocendo il fondo della torta e lasciar cuocere, sempre a fuoco basso, per altri 40 minuti circa.

Una volta cotto il tutto, è il momento di preparare la ganache. Sciogliere a bagnomaria il cioccolato con il latte e il burro.

Quando il tutto sarà uniforme e liquido, ricoprire la torta lasciando però scoperti i bordi, come una crostata. Mettere il tutto in frigorifero per un’ora.

Voilà, ecco pronta torta crostata al cioccolato senza uova! Servire fredda per un risultato impareggiabile.