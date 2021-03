Da giorni, settimane, se non addirittura mesi non si parla d’altro: delle case vendute alla cifra simbolica di 1 euro. Inizialmente sembrava uno scherzo, ma col passare del tempo ci siamo resi conto che non è così. Il motivo di questa scelta presa da diversi piccoli Comuni è quello di far ristrutturare vecchie case e di ripopolare alcuni borghi ormai quasi deserti.

In un precedente articolo abbiamo spiegato dettagliatamente quali sono le condizioni di questo interessante progetto e alcuni dettagli che forse in tanti avevano sottovalutato. Tra questi, si pensa subito al fatto che si tratta di case situate in zone alquanto sperdute dell’Italia e difficilmente raggiungibili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, come in ogni cosa ci sono aspetti positivi e negativi ma certamente non possiamo negare la genialità di una simile iniziativa. E non solo. Si tratta di un’interessante politica di riqualificazione urbana e sociale di certe zone della penisola.

Finalmente un elenco completo, ecco tutte le case a 1 euro in Italia

I borghi che hanno aderito all’iniziativa sono aumentati di giorno in giorno, così tanto da confonderci. Per questo motivo, Noi della Redazione abbiamo pensato di mettere ordine per dare ai nostri lettori interessati la possibilità di avere un quadro più chiaro.

Partiamo dal Nord Italia: qui il progetto ha attecchito in due importanti regioni del Nord Ovest, il Piemonte e la Valle d’Aosta. Nel dettaglio, si tratta rispettivamente dei Comuni di Borgomezzavalle, Carrega ligure e Oyace.

Scendendo verso il Centro ecco che ci troviamo a Fabbriche di Vergemoli in Toscana e a Cantiano, nelle Marche. Continuando al Centro, in Abruzzo ben due Comuni hanno aderito al progetto, quelli di Santo Stefano e Sessano e di Lecce nei Marsi. In Molise, ecco che troviamo il piccolo borgo di Castropignano e nel Lazio, Patrica in provincia di Frosinone.

Andiamo al Sud

Vediamo adesso la parte d’Italia in cui tutto ha origine, il Sud Italia. Finalmente un elenco completo, ecco tutte le case a 1 euro in Italia e soprattutto nell’amato meridione.

In Basilicata troviamo il Comune di Laurenzana, mentre in Campania sono ben tre i Comuni che hanno aderito: Teora, Bisaccia e Zungoli.

In Puglia sono due i borghi in cui le case costano 1 euro, Caprarica di Lecce e Biccari. Stessa cosa in Calabria nei Comuni di Cinquefrondi e Rose.

Concludiamo con le due isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna dove il progetto ha riscosso un enorme successo. In Sardegna troviamo tre borghi, Ollolai, Nulvi e Montresta, mentre la Sicilia è in testa alla classifica. Qui troviamo case a 1 euro nei Comuni di: Racalmuto, Augusta, Troina, Itala, Cammarata, Saponara, Bivona, Sambuca, Mussomeli, Gangi, Regalbuto, Salemi e Termini Imerese.

Un’occasione che tanti italiani e stranieri non si lasceranno scappare.