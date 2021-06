Uno degli effetti più fastidiosi ed imbarazzanti del caldo estivo è sicuramente l’eccessiva sudorazione dei piedi.

Questa porta inevitabilmente anche alla comparsa di odori sgradevoli soprattutto se siamo costretti ad utilizzare delle scarpe chiuse durante il giorno.

Oggi analizzeremo brevemente le cause principali di questo problema e quali sono le migliori scarpe da indossare durante l’estate per non far sudare i piedi.

Quali sono le cause principali di piedi sudati e puzzolenti?

Le cause di questi disturbi sono diverse ma per semplificare possiamo raggrupparle in tre gruppi: problemi fisici, emotività ed indumenti.

Partendo col primo gruppo, l’eccessiva sudorazione può essere sintomo di una cattiva circolazione del sangue, associata al fatto di avere i piedi sempre freddi.

Anche se molto raramente, i soggetti che soffrono di questo disturbo potrebbero avere anche problemi legati all’obesità, al diabete, all’ipertiroidismo o all’assunzione di farmaci.

Non sono da escludere invece le cause genetiche e di natura ereditaria, o gli sbalzi ormonali.

Nel secondo caso, i piedi possono sudare per cause psicologiche o comunque legate alla gestione dell’emotività. Infatti, questa condizione può comparire soprattutto durante periodi di forte stress, stati di ansia e nervosismo.

Il terzo fattore, forse il più cruciale, riguarda gli indumenti che indossiamo. Ad esempio, l’utilizzo di calzini troppo pesanti rispetto alla temperatura esterna può accentuare il problema.

Inoltre, possono creare numerosi problemi calzini e scarpe di scarsa qualità e realizzati con materiali non traspiranti.

Le migliori scarpe da indossare durante l’estate per non far sudare i piedi

Per alleviare questo fastidioso problema si possono effettuare dei pediluvi o dei trattamenti con detergenti specifici e delicati.

Inoltre, possiamo indossare delle scarpe adatte. Le migliori sono sicuramente quelle che possiedono una suola in gomma traspirante, oppure una tomaia in tessuto mesh.

Quest’ultimo è appunto un tessuto con una struttura a maglia di poliestere, molto leggero, resistente e soprattutto traspirante.

Inoltre, cerchiamo di non indossare ogni giorno lo stesso paio di scarpe, ma alterniamole con altre, facendole asciugare all’aria aperta dopo l’utilizzo.

