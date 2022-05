L’acciaio è davvero bello da vedere ma solo quando risplende. Spesso usiamo il bicarbonato ma va risciacquato con abbondante acqua e strofinato accuratamente. L’aceto è efficace ma a molti può non piacere l’odore acre nei bagni ed in cucina. Gli anticalcare, invece, sono prodotti chimici e sarebbe meglio evitare per non inquinare gli scarichi domestici. In questo articolo vedremo delle alternative naturali, a costo zero e in alcuni casi anche profumate.

Anche senza bicarbonato, aceto e anticalcare potremo avere la rubinetteria ma anche il lavello e le posate d’acciaio splendenti come diceva nonna

Partiamo con le bucce di arance. Quando consumiamo le arance o i mandarini e le clementine conserviamone con cura le scorze. Non ci saranno utili solamente da grattugiare sui dolci e nemmeno da essiccare per il pot-pourri. Potremo, infatti, strofinarle sulle superfici d’acciaio, soprattutto sulle macchie ostinate di calcare o ruggine. L’acido citrico elimina il calcare ma non solo. Le scorze d’arancia disinfettano e igienizzano le superfici e al contempo lasciano un gradevole profumo. Possiamo strofinarle con ottimi risultati su posate d’acciaio e pentole. Con un solo gesto riusciremo a lucidarli e a togliere i cattivi odori come quello di pesce o di cipolla. L’acido citrico ha inoltre, un intenso potere sgrassante. Strofinando il fondo delle padelle con le scorze, riusciremo a sgrassarle da unto di condimenti oleosi.

La maionese

Non molti conoscono il potere lucidante della maionese. In questo caso dovremo metterne pochissime gocce su uno strappo di carta cucina e applicarlo sulle superfici d’acciaio anche non cromato. La maionese, infatti renderà splendente anche l’acciaio satinato come i top della cucina o le antine del frigorifero. Dopo averla applicata, andrà lucidata con un panno in microfibra. Scompariranno ditate e impronte davvero orribili a vedersi.

L’olio

Un prodotto lucidante e allo stesso tempo naturale per lucidare l’acciaio è proprio l’olio d’oliva. Naturalmente prima dovremo sgrassare e pulire il rubinetto o il lavello con uno dei metodi sopra elencati: buccia d’arancia, bicarbonato od aceto. In seguito verseremo poche gocce di olio su un panno in microfibra e passeremo con un po’di olio di gomito su tutte le parti d’acciaio. La rubinetteria ma anche il lavello della cucina risplenderanno come se fossero stati appena acquistati.

