Appaiono dal nulla e si aggirano vicino alla frutta e i vegetali che si tengono in cucina, sono conosciuti come i moscerini della frutta. Depongono le uova negli alimenti più maturi, in via di fermentazione, in modo che poi le larve possano trovare subito nutrimento. Sopravvivono solo ad alte temperature, sopra i 17 gradi, ma per poche settimane e si riproducono solo una volta. Anche se la loro vita è breve, il proliferare di uova fa sì che ci sia sempre qualche esemplare che svolazza in cucina.

Sembra impossibile ma esistono dei trucchetti micidiali per eliminare una volta per tutte i moscerini della frutta e invasioni in cucina.

Prevenire le invasioni

Per prevenirne l’arrivo è sempre meglio tenere gli ambienti puliti, soprattutto dove si tiene il cibo. Visto che sono particolarmente attratti dalla frutta, cercare di tenerla al riparo in frigo e ricordare di igienizzare il bidone dell’umido. Per pulirlo adeguatamente si potrà applicare del bicarbonato o del sapone per piatti, avendo cura di lasciare il cestino asciutto. In cucina sarà sempre meglio tenere qualche odore, come menta o rosmarino, che terrà gli insetti lontano.

Trappole cattura moscerini

I moscerini sono particolarmente attratti dagli odori forti, per intrappolarli si dovrà preparare un piattino o ciotola dove versare un po’ di vino rosso o aceto. Basterà coprire con la pellicola preventivamente forata, una volta che saranno dentro non potranno più uscire. In alternativa si potrà anche sciogliere un cucchiaino di zucchero nell’acqua ed avrà lo stesso effetto sui moscerini.

Alimenti coperti

Mai lasciare per troppo tempo la frutta in esposizione fuori dal frigo. Se si decide di tenerla fuori bisognerà coprirla con un coperchio o un panno asciutto. È bene controllare sempre lo stato di maturazione della frutta perché se in via di fermentazione attirerà sicuramente qualche moscerino. Altrimenti si dovrà riporre nel frigorifero, dove sicuramente non verrà assalita.

