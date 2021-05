A volte anche chi vive in città si trova a dover fronteggiare la convivenza con gli animali selvatici che, come sappiamo, non è sempre semplice. Infatti non solo in aperta campagna, ma anche nei centri urbani sono presenti rondini, piccioni e tanti altri volatili. Che giustamente, attirati da cibo e altri richiami, solo soliti farci visita. Appoggiandosi sui davanzali delle finestre o, in casi peggiori, trasportando il loro nido direttamente sul nostro balcone.

Il periodo peggiore

Come sicuramente nelle scorse settimane molte persone avranno notato, ci troviamo nel periodo dell’anno che in questo senso risulta essere il peggiore di tutti. Infatti la primavera inoltrata è esattamente il momento in cui abbiamo maggiormente a che fare con questi inconvenienti. Sperando di far cosa utile quindi, oggi sveleremo un metodo a dir poco strepitoso. Infatti ecco la soluzione definitiva e non invasiva che sta spopolando per proteggere i davanzali delle finestre da rondini e piccioni.

Il gel ottico

Per tenere lontani gli uccelli da casa a dir la verità possiamo servirci di diversi rimedi. Alcuni di questi sono poi del tutto naturali, e assolutamente semplici da mettere in pratica. Come ad esempio quello che abbiamo descritto in questo articolo. Oggi vogliamo però svelare un’ulteriore alternativa, che si rivela estremamente efficace, proprio perché studiata e messa sul mercato appositamente con questo scopo. Infatti ecco la soluzione definitiva e non invasiva che sta spopolando per proteggere i davanzali delle finestre da rondini e piccioni. Ovvero il gel ottico. Per chi non lo sapesse è possibile reperire sul mercato, sia sui maggiori siti di shopping online che in negozi specializzati per animali, dei gel ottici dissuasori.

Questo gel è stato messo a punto con l’obiettivo di essere un doppio dissuasore visivo e olfattivo per rondini, piccioni e altri uccelli. E il motivo per cui funziona è fenomenale. Infatti il colore abbagliante che presenta è stato studiato per essere percepito dagli animali come una superficie infuocata, ma non solo. Anche l’odore riprende quello degli ortaggi conosciuti come repellenti per questi uccelli. Non a caso solitamente lo si trova all’aroma di aglio, ma anche altri sono disponibili. Posizionandolo sul davanzale dunque, potremo star certi che nessun animale verrà più a farci visita. Il tutto grazie ad un ottimo strumento reperibile a pochi euro anche online.