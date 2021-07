Molti di noi hanno già deciso quale sarà la prossima destinazione delle vacanze estive, mentre altri preferiscono organizzare all’ultimo sperando in alcune offerte. In questo momento della pandemia ci sono ottimi segnali che presto si tornerà a viaggiare senza stress, moltissimi sono vaccinati e la curva dei contagi continua a scendere.

Noi di Proiezionidiborsa abbiamo dato un’occhiata ai prezzi che quest’estate di riserva e abbiamo scoperto qualcosa di veramente incredibile. Oggi vedremo perché sembra davvero impossibile, ma ci sono voli a dieci euro per questa prestigiosa destinazione.

Una delle città più amate che non finisce mai di stupire

Gli italiani amano viaggiare, ognuno ha i suoi gusti, certo, ma ci sono alcune destinazioni più amate di altre. In particolare, la città di cui parleremo oggi è amatissima dagli italiani, che sentono una vera e propria connessione con questa metropoli europea.

Stiamo parlando di Londra, la capitale dell’Inghilterra, città cosmopolita culla di culture e innovazioni. Londra è una città che ha tutto e i viaggiatori non finiscono mai di esplorarla: tra musei, attrazioni, parchi verdi e eventi culturali, la città ne ha per soddisfare tutti i gusti.

Sembra impossibile ma ci sono voli a dieci euro per questa prestigiosa destinazione

Un viaggio a Londra è consigliatissimo a chiunque ami l’Europa e la cultura. L’unico svantaggio che questa città presenta sono i prezzi, più alti di quelli italiani, ma esistono molti modi per spendere meno soldi.

Infatti, sembra impossibile, ma in questo esatto momento sono in vendita passaggi aerei per Londra a soli 10 Euro per il mese di agosto. È sufficiente controllare sui siti di viaggi per verificare che andare a Londra non è mai stato così economico e che, in questo periodo, ci sono voli davvero economici.

Se non sappiamo ancora dove andare quest’estate dovremmo cogliere la palla al balzo, saltare sull’aereo e approfittare di questo prezzo per perderci nelle strade di questa città unica ed inimitabile, provare per credere.

