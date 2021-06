È questa l’isola paradiso terrestre vicino all’Italia che abbiamo sempre sognato

Chi di noi ama le isole greche sa che ce ne sono centinaia e che soddisfano ogni gusto. Dalle isole più mondane come Mykonos e Kos a quelle più solitarie come Naxos e Patmos ce n’è davvero per tutti i gusti.

Oggi però vogliamo parlare di un’isola greca che davvero in pochi conoscono e che nasconde delle sorprese davvero incredibili. Vi diremo qual è l’isola paradiso terrestre vicino all’Italia che abbiamo sempre sognato.

Un’isola paradisiaca a dieci minuti di traghetto

Prima di svelare la destinazione da sogno di oggi dobbiamo introdurre l’isola da cui dobbiamo partire per raggiungere questo angolo di paradiso terrestre. Si tratta di Egina, isola poco distante da Atene e ricca di bellezze storiche e paesaggistiche.

Quando siamo a Egina dobbiamo dirigerci nel villaggio di pescatori di Perdika e poi prendere una barchetta sino all’isola di Moni, nostra destinazione finale.

L’isola di Moni è davvero microscopica, misura pochi chilometri quadrati e ha una sola vera e propria spiaggia.

Si tratta di un’isola ancora sconosciuta e pertanto i turisti che la visitano sono davvero pochissimi.

È questa l’isola paradiso terrestre vicino all’Italia che tutti abbiamo sempre sognato

Nell’ambiente circostante l’unico minuscolo bar e la spiaggia principale dell’isola troviamo una natura lussureggiante in cui vivono decine di pavoni e cervi selvaggi che danno all’isola l’aria di un paradiso terrestre di pace e armonia.

Gli animali sono stati introdotti dall’uomo e non avendo trovato alcun antagonista naturale hanno colonizzato l’isola e accolgono con enorme sorpresa i fortunati turisti.

Inutile dire che il mare di Moni sia cristallino e ricco di vita subacquea, sempre calmissimo e privo di rifiuti ed inquinamento, perfetto per lo snorkeling.

Moni è la destinazione perfetta per chi vuole esplorare una natura incontaminata impossibile da trovare altrove, soprattutto per chi crede di conoscere già le più belle isole della Grecia e che invece, probabilmente, non ha mai sentito parlare della paradisiaca Moni Island.

