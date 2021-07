A volte ritornano. È il caso dell’acconciatura anni ’90 perfetta per le giornate estive. Non solo è di nuovo di moda: è addirittura comparsa sul red carpet! Ecco di cosa si tratta.

Questa semplice acconciatura sfoggiata dalle star è la più trendy dell’estate 2021

Le trecce sono un classico dell’estate. Ne esistono mille varianti: classica, alla francese, a spina di pesce… Ma nessuna di queste è la più trendy dell’estate 2021. Il titolo spetta infatti alle baby braids.

Le baby braids non sono altro che due micro trecce ai lati del viso. Sono perfette per incorniciare i lineamenti. Ma anche davvero pratiche per tenere le ciocche ribelli in ordine!

Il look viene dritto dritto dagli anni ’90. Ma è stato recentemente riportato in auge. Spopola infatti su TikTok, il social dei giovanissimi. Ma lo si è visto anche in passerella e in testa alle star: Bella Hadid, Hailey Bieber, Margot Robbie, Kylie Jenner…

L’ultima a sfoggiare le baby braids è stata Chiara Ferragni. Ha infatti scelto le mini trecce per il red carpet del Festival di Cannes. Insomma, si può davvero dire che questa semplice acconciatura sfoggiata dalle star è la più trendy dell’estate 2021!

Come realizzare le baby braids

La maggior parte delle acconciature da red carpet richiedono mani esperte. Sono quindi inaccessibili ai più. Il bello delle mini trecce, invece, è che sono facilissime da realizzare!

Si inizia pettinando i capelli e separandoli con una riga centrale. Poi, bisogna scegliere due ciocche ai lati del viso. È importante che abbiano le stesse dimensioni.

Per realizzare una vera micro treccia, la ciocca deve essere larga circa un centimetro. Ma si può anche optare per una treccia leggermente più voluminosa.

A questo punto basta intrecciare le ciocche normalmente e fermare le treccine con un elastico. Il resto dei capelli va lasciato sciolto, magari leggermente mosso, per un perfetto look da spiaggia.

