La caduta dei capelli, o alopecia, è un fenomeno naturale che colpisce impietosamente milioni di persone in tutto il Mondo.

Secondo le statistiche riguarda l’80% degli uomini e alcuni iniziano a notare i primi effetti sin da giovanissimi, addirittura dai 20 anni.

Forse non tutti sanno che anche la salute dei capelli, oltre a quella generale, dipende da diversi fattori tra cui l’alimentazione.

L’alimentazione è importantissima poiché i capelli hanno bisogno del giusto nutrimento per crescere forti e sani.

La perdita dei capelli può dipendere da tanti fattori tra cui l’età e la genetica, la menopausa nelle donne, ma anche sbalzi ormonali.

Ciò che possiamo fare dal canto nostro è curare l’alimentazione cercando di integrare nell’organismo i nutrienti necessari per i nostri capelli.

Preveniamo la caduta dei capelli dai 40 anni con queste 3 semplici mosse

Dobbiamo fare particolare attenzione a moderare gli zuccheri semplici. Utilizzare troppo zucchero, dolci, caramelle e bevande gassate può far aumentare il rischio di squilibri ormonali.

Per questo motivo dobbiamo preferire alimenti a basso indice glicemico e ricchi di fibre.

Il giusto apporto proteico giornaliero

In linea generale l’apporto proteico equivale a 0,8/1 grammo per chilo di peso corporeo. Per questo motivo è importante integrare gli alimenti giusti e basarsi sulla regola dei fantastici 5.

Come riporta il sito di Fondazione Veronesi ogni giorno dovremo integrare due porzioni di verdura e tre di frutta, per assimilare i sali minerali e gli oligoelementi necessari. Sono importantissimi anche i legumi, da mangiare all’incirca un paio di volte a settimana.

Affidiamoci ai grassi “buoni”

I grassi buoni come gli omega 3 sono necessari al nostro organismo. Li troviamo, ad esempio, nel pesce azzurro e in tutta la frutta secca.

L’ingrediente che non deve mai mancare

L’ultimo ingrediente che citiamo non per importanza è l’acqua. Non deve assolutamente mai mancare nella nostra alimentazione, anzi è vitale per idratare il nostro corpo e rendere belli e sani i nostri capelli.

Seguire un’alimentazione corretta e completa è molto importante, perché solo così preveniamo la caduta dei capelli dai 40 anni con queste 3 semplici mosse.

