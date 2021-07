Le piante sono fondamentali, non solo per decorare i nostri spazi ma anche perché rilasciano ossigeno nell’aria, indispensabile per la vita degli esseri viventi

Quando parliamo di fiori, questi non conferiscono solamente una straordinaria bellezza, hanno anche la capacità di ridurre lo stress, favorendo la pace della mente.

Infatti, coltivare e prenderci cura delle nostre piante ci trasmette un senso di responsabilità e ci fa sentire appagati, soprattutto vedendole crescere e svilupparsi rigogliose.

Tutti dovremo avere questa straordinaria pianta in giardino per risolvere questo fastidioso problema

L’Agerato è caratterizzato da fusti rigidi ed eretti, sulla loro cima si sviluppano, durante l’estate, dei bellissimi fiori da cui rimarremo ammaliati.

Questa pianta è riconoscibile attraverso i suoi caratteristici fiori azzurri ma in commercio troviamo anche esemplari dalla fioritura di tonalità viola, rosa o bianca.

Del genere Ageratum fanno parte all’incirca sessanta specie che si distinguono in annuali e perenni, originarie dell’America settentrionale.

La loro struttura è molto particolare perché ricordano dei pompon, specialmente nelle varietà nane, che quando vengono piantate tutte assieme, regalano uno spettacolo colorato.

È semplice da coltivare e si adatta facilmente ad ogni tipologia di terreno, ideale a chi non è dotato di pollice verde.

In questa stagione necessitano di una posizione in pieno sole, basta che sia riparata da possibili correnti di vento.

Inoltre, le foglie di questa pianta contengono la cumarina, una sostanza che le zanzare detestano, per cui è ottima da posizionare in giardino. Le sue foglie si possono raccogliere per poi schiacciarle e aumentarne così l’odore e l’efficacia, ma non è consigliato assolutamente l’uso diretto sulla pelle.

Durante questa stagione calda tutti dovremo avere questa straordinaria pianta in giardino per risolvere questo fastidioso problema.

Il terreno su cui poggia deve restare sempre umido, ma raccomandiamo di non inzupparlo d’acqua per evitare ristagni dannosi per le radici.

Durante l’estate, la zanzariera è il metodo più efficace per bloccare l’ingresso delle zanzare in casa ma posizionare l’Agerato, in un punto strategico, è un’arma in più da sfruttare.

