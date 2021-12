Chi ama consumare la frutta conosce bene il problema dello spreco e degli avanzi dovuti alla cattiva conservazione. In questo periodo dell’anno, per l’umidità e le temperature elevate dentro casa, la nostra frutta e verdura invecchia e matura in fretta.

Oggi parleremo degli agrumi e di un utilizzo furbo che possiamo farne quando sono andati troppo in là con la maturazione. Infatti, ecco perché non butteremo mai più arance e limoni molli e vecchi ora che conosciamo questo metodo di riutilizzo, scopriamolo insieme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Attenzione a dove conservare gli agrumi

Molto spesso abbiamo grossi dubbi su dove conservare frutta e verdura. In molti sbagliano: in questo articolo, per esempio, abbiamo spiegato dove e come conservare i pomodori.

Se mele e patate vanno conservate in un ambiente buio e fresco e i pomodori assolutamente fuori dal frigo, dove conserviamo gli agrumi? Dentro al frigo fa troppo freddo e fuori frigo non dureranno a lungo: il posto migliore sarebbe o una cantina fredda o una veranda, entrambi ambienti freddi che però non scendono alle temperature del frigorifero.

Se non abbiamo seguito questo consiglio, è possibile che i nostri agrumi siano da buttare, siano molli e non si possano più mangiare. Se conosciamo le giuste idee non dovremo gettare le arance vecchie, non ci resta dunque che armarci di creatività e creare una meravigliosa decorazione natalizia.

Non butteremo mai più arance e limoni molli e vecchi ora che conosciamo questo metodo di riutilizzo

Dovremo semplicemente prendere l’arancia o il limone e tagliarlo a fettine di un centimetro. Poi dobbiamo metterle ad asciugare possibilmente vicino ad una fonte di calore. Dopo tre o quattro giorni le nostre fettine saranno completamente secche e saranno pronte per essere usate.

Ora possiamo creare delle ghirlande o dei centritavola, dei segnaposto o delle decorazioni.

Possiamo, per esempio, creare un centrotavola profumatissimo con dei semplici materiali di recupero. Avremo bisogno di un ramo di abete, delle spezie, delle pietre, delle ghiande e le nostre arance. Con della colla a caldo possiamo attaccare al ramo i materiali creando una composizione.

Possiamo creare anche una ghirlanda rotonda, incollando le fette di arancia intervallate da rami, cortecce e bastoncini di cannella. Oppure possiamo creare, con dello spago, delle semplici decorazioni per l’albero di Natale in perfetto stile nordeuropeo. Sembrerà incredibile, ma la nostra casa sarà invasa da un delizioso odore di feste e di Natale.