Quello del tonico è un passaggio che è entrato a far parte della nostra skincare solo di recente. È difficile farlo entrare a far parte della nostra skincare perché è un passaggio in più, a volte ci si dimentica, a volte si è stanchi e si decide di saltarlo. Inoltre non molti sanno esattamente a cosa serve. Viene dunque naturale chiedersi se sia effettivamente un passaggio utile o se sia l’ennesima trovata di marketing utile solo a spendere soldi. In questo articolo proveremo a dare delle risposte.

Il tonico nella skincare è un passaggio fondamentale o è solo uno spreco di soldi?

Nonostante sia molto spesso sottovalutato, il tonico è invece un passaggio molto importante nella cura della nostra pelle. È un prodotto a base acquosa che viene utilizzato per la pulizia quotidiana del viso, rimuove i residui di detergente e di impurità dalla pelle. In commercio ne esistono tantissimi per qualsiasi esigenza: idratanti, astringenti, leviganti. È ideale anche per le pelli più sensibili, se si acquista il prodotto giusto: la sua azione rinfrescante e decongestionante aiuta a prevenire gli arrossamenti di questo tipo di pelli.

Ma ora veniamo alla sua funzione: non molti sanno che la sua funzione principale è quella di riequilibrare il PH della pelle. La nostra pelle ha un PH che molto spesso viene alterato da diversi fattori: smog, impurità, stress o anche trattamenti troppo aggressivi.

Il tonico aiuta a ridare alla pelle il suo naturale equilibrio e a ristabilirne il livello di acidità. Inoltre permette ai successivi prodotti di agire meglio. Si utilizza solitamente dopo il detergente e prima del siero o crema. Basta inumidire un dischetto di cotone con la quantità di prodotto necessaria a tamponare tutto il viso. È un passaggio da fare con delicatezza, picchiettando su tutto il viso ma mai strofinato. Questo irriterebbe la pelle inutilmente. Il risultato che si ottiene è una pelle subito idratata, luminosa e brillante.

Quindi, il tonico nella skincare è un passaggio fondamentale o è solo uno spreco di soldi? Possiamo certamente dire che quello del tonico è uno step molto utile, perché aiuta tutti gli altri prodotti ad essere assorbiti al meglio.