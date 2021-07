Molto spesso si pensa che le spiagge più belle siano solo al Sud Italia. Invece non è così, perché ci sono tantissime località estive veramente spettacolari anche nel Centro e al Nord Italia.

A Nord del Belpaese ci sono luoghi veramente magici, ad esempio in Liguria. Come la Baia del Silenzio a Sestri Levante oppure Baia di Paraggi a Santa Margherita Ligure. La lista potrebbe proseguire ancora moltissimo, ma ci vogliamo concentrare su una località nel Centro Italia che merita veramente tanto.

Sembra di stare ai Caraibi e invece è una spiaggia poco conosciuta nel centro Italia

Questo luogo si trova in Toscana, che insieme a Lazio, Marche ed Umbria sono le regioni del centro. Di queste solo una non è sul mare, infatti l’Umbria si trova al centro del Paese. Questo non significa però che non abbia magnifici posti tutti da scoprire.

La Toscana con le sue spiagge

In Toscana ci sono moltissime spiagge veramente belle. Come ad esempio Cala del Gesso, oppure la Feniglia, la Spiaggia delle Rocchette, Cala Violina o Torre Mozza. Ma la Toscana ha anche delle bellissime isole da visitare: impossibile non citare l’Isola del Giglio oppure l’Isola d’Elba.

Cala di Forno

Tra le sue bellezze la Toscana offre anche un luogo spettacolare: cala di Forno. Dove sembra di stare ai Caraibi e invece è una spiaggia poco conosciuta nel centro Italia. Questa spiaggia è chiusa all’interno di due promontori e la sua sabbia è di un oro brillante. Questa si trova all’interno del Parco Naturale della Maremma. Per accedervi infatti sarà necessario passare all’interno del parco.

Qui oltre a godersi il mare cristallino e la spiaggia fine, sarà possibile vivere una bellissima esperienza nella natura e vedere alcuni animali selvatici nel loro habitat.

